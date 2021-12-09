خبراء: معرض مصر البحرى يتماشى مع تعزيز القدرات البحرية

سلط موقع" ديفنس ويب" الأمريكي، الضوء على استضافة مصر لأول معرض دفاع بحري لها في عام 2022.

وقررت وزارة الدفاع إطلاق أول معرض دفاعي بحري في سبتمبر 2022، تحت عنوان "القوة البحرية"، وفقًا لما ذكره قائد البحرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد عن ذلك خلال معرض الدفاع المصري.

وقال أحمد عليبة، خبير دفاعي بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية: "بعد أن حققت مصر هدفها مع أكثر من 400 عارض في معرض إيديكس 2021، تنتقل إلى المزيد من المعارض الدفاعية المتخصصة، ويتماشى المعرض البحري المزمع إقامته مع جميع جهود الدولة لتعزيز قدراتها البحرية".

وقال محمد الكناني، رئيس وحدة الدراسات العسكرية في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية ومقره القاهر: إن المعرض البحري المصري يهدف جزئيًا إلى تعزيز العلاقات المحلية.

وتابع: وإن "دول الشرق الأوسط تدعم باستمرار قدراتها الدفاعية"، و"هذا العرض ليس عرضًا عامًا ؛ ولكنه عرض متخصص في القوة البحرية، حيث تعمل مصر على توطين إنتاج أصولها البحرية، بحيث يتم وضعها في مكانها الصحيح".

وأضاف أن المعرض لا يعمل فقط على جذب الشركات العالمية لتقديم أنظمتها إلى المنطقة، ولكن أيضًا كمنصة لمصر لدعم جهود التوطين كجزء من مبادرة رؤية مصر 2030 الحكومية.

وأوضح أن "مصر اختارت شهر سبتمبر للمشاركة في العرض البحري؛ لأنه الشهر الذي يتم فيه إجراء التدريبات البحرية على نطاق واسع"، حيث تنطلق التدريبات البحرية في جميع الموانئ، والتي تطل على البحر الأبيض المتوسط ​​، مثل الإسكندرية وميناء الدخيلة، والقواعد العسكرية البحرية بما في ذلك قاعدة 3 يوليو البحرية، وقاعدة شرق بورسعيد البحرية.

واختتم بأن مصر بحاجة إلى تأمين قواعدها البحرية، وسيلعب المعرض دورًا حاسمًا في ذلك.