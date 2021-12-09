تقرير فرنسى يشيد بجهود مصر فى مكافحة التلوث البلاستيكى

أشاد موقع "أفريك 21" الفرنسي بجهود مصر في مكافحة التلوث البلاستيكي؛ لاسبما مع خطة الحكومة جمع 5 الاف طن من البلاستيك سنويا بحلول عام 2023.

وأضاف الموقع الفرنسي: بينما تتضاعف مبادرات مكافحة التلوث البلاستيكي في مصر، وضع بنك البلاستيك هدفًا جديدًا في مصر حيث يريد بنك البلاستيك جمع ما يتجاوز 5000 طن من النفايات البلاستيكية سنويًا بحلول عام 2023.

ولتحقيق هذا الهدف، سيزيد بنك البلاستيك عدد مراكز التجميع وكمية البلاستيك التي يتم جمعها، وسيتم توزيع هذه المنشآت على أربع مناطق جغرافية جديدة في محافظات الإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ والمنوفية و ستسمح مراكز التجميع التي أنشأها بنك البلاستيك للأفراد باستبدال نفاياتهم البلاستيكية بالنقود أو البضائع أو الخدمات الرقمية.

ووفقا للموقع الفرنسي فان هذا المشروع يتوافق مع رؤية الحكومة 2030، كما سيؤدي نظام الحوافز هذا أيضًا إلى تحسين معدل استرداد النفايات البلاستيكية، المخصصة لإعادة التدوير و في عام 2021 وحده ، تمكن بنك البلاستيك من جمع 2700 طن من النفايات البلاستيكية من خلال 11 مركزًا جديدًا في مدن منشية ناصر والقصوس والفيوم وبورسعيد ونويبع ومدينة 15 مايو في مصر وهو ما يعادل 150 مليون زجاجة.

ويتعاون بنك البلاستيك مع شركة Henkel الألمانية لتركيب نقاط تجميع النفايات البلاستيكية.، حيث يهدف الشريكان إلى تثبيت ما لا يقل عن 400 نقطة من هذا القبيل في بلاد الفراعنة في غضون 5 سنوات و سيمكن ذلك من جمع مليار زجاجة بلاستيكية وإعادة تدويرها بحلول عام 2025.

كما يعلن بنك البلاستيك عن إقامة شراكات جديدة مع كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات ، فضلاً عن تطوير تطبيق عبر الإنترنت، تتماشى هذه المبادرات مع سياسة الحكومة المصرية للحد من تلوث النفايات الصلبة والسائلة بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 .