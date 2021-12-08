عيّاد لـ«وعاظ سيناء»: الأزهر يثق فى جهودكم لاستعادة القيم المجتمعية

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، وعاظ وواعظات منطقة وعظ شمال سيناء على هامش القافلة التي ينظمها المجمع للمحافظة؛ وذلك لبحث الأفكار والخطط الدعوية التي ينفذها الوعاظ خلال هذه المرحلة واحتياجات المرحلة القادمة، وذلك بحضور الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، والشيخ ياسر الفقي الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة.

وخاطب الأمين العام الوعاظ والواعظات قائلًا: تدركون جيدًا أهمية الدور الدعوي والتوعوي الذي يقع عليكم في المرحلة الحالية والمستقبلية، وتعلمون ما يقدمه الأزهر الشريف من جهود تُنفذ من خلالكم وهو ما يفرض عليكم ضرورة تكثيف ما تقومون به وتؤدونه من مهام تحقق الاستقرار المجتمعي وتستعيد القيم المجتمعية والأخلاقية بين الناس، وتحميهم من كل فهم مغلوط ينال من عقولهم.

وأكد عياد على ضرورة وأهمية أن يكون الخطاب الموجه للجمهور وخاصة الشباب منهم مركزًا من حيث المضمون وواضحًا من جانب الأسلوب الذي يناسب عقلياتهم وتفاوتهم في الفهم، وأن يمس واقعهم المعاصر، ويحافظ عليهم من مخاطر الفكر المتطرف والأفكار الشاذة.

وعقد أعضاء قافلة الأزهر التي توجهت إلى محافظة شمال سيناء لقاء مع عدد من عمداء ومسؤولي كليات جامعة العريش؛ حيث كان في استقبالهم رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية، هاني العلاقمي مدير التعليم المدمج، أمير العيادي منسق عام الأنشطة الطلابية، محمود إبراهيم مدير التطوير الجامعي، محمود السيد وكيل كلية التربية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع والجامعة في المجالات التوعوية والثقافية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد خلال اللقاء، إن التعاون بين الأزهر الشريف وجميع مؤسسات الدولة سواء التعليمية أو الثقافية أو غيرها يمثل أحد أهم استراتيجيات الأزهر في أداء دوره المحلي، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تجسد تلك الاهتمامات وتعكس دور الأزهر في التوعية المجتمعية الشاملة لجميع القضايا الهامة التي تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه وخاصة التي تستهدف الشباب.