الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عيّاد لـ«وعاظ سيناء»: الأزهر يثق فى جهودكم لاستعادة القيم المجتمعية

وعاظ وواعظات الازهر
وعاظ وواعظات الازهر

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، وعاظ وواعظات منطقة وعظ شمال سيناء على هامش القافلة التي ينظمها المجمع للمحافظة؛ وذلك لبحث الأفكار والخطط الدعوية التي ينفذها الوعاظ خلال هذه المرحلة واحتياجات المرحلة القادمة، وذلك بحضور الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، والشيخ ياسر الفقي الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة. 

وخاطب الأمين العام الوعاظ والواعظات قائلًا: تدركون جيدًا أهمية الدور الدعوي والتوعوي الذي يقع عليكم في المرحلة الحالية والمستقبلية، وتعلمون ما يقدمه الأزهر الشريف من جهود تُنفذ من خلالكم وهو ما يفرض عليكم ضرورة تكثيف ما تقومون به وتؤدونه من مهام تحقق الاستقرار المجتمعي وتستعيد القيم المجتمعية والأخلاقية بين الناس، وتحميهم من كل فهم مغلوط ينال من عقولهم.

وأكد عياد على ضرورة وأهمية أن يكون الخطاب  الموجه للجمهور وخاصة الشباب منهم مركزًا من حيث المضمون وواضحًا من جانب الأسلوب الذي يناسب عقلياتهم وتفاوتهم في الفهم، وأن يمس واقعهم المعاصر، ويحافظ عليهم من مخاطر الفكر المتطرف والأفكار الشاذة.

وعقد أعضاء قافلة الأزهر التي توجهت إلى محافظة شمال سيناء لقاء مع عدد من عمداء ومسؤولي كليات جامعة العريش؛ حيث كان في استقبالهم رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية، هاني العلاقمي مدير التعليم المدمج، أمير العيادي منسق عام الأنشطة الطلابية، محمود إبراهيم مدير التطوير الجامعي،  محمود السيد وكيل كلية التربية؛  لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع والجامعة في المجالات التوعوية والثقافية. 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد خلال اللقاء، إن التعاون بين الأزهر الشريف وجميع مؤسسات الدولة سواء التعليمية أو الثقافية أو غيرها يمثل أحد أهم استراتيجيات الأزهر في أداء دوره المحلي، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تجسد تلك الاهتمامات وتعكس دور الأزهر في التوعية المجتمعية الشاملة لجميع القضايا الهامة التي تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه وخاصة التي تستهدف الشباب.

 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عي اد وعاظ وواعظات شمال سيناء الشيخ ياسر الفقي الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

د. محمد الباز يكتب: مغالطات غير منطقية في رخصة السجائر الجديدة.. والسؤال: مَن المستفيد؟

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

تهشم 3 سيارات سقطت عليهم لوحة إعلانية فى مصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

ماجد حبته

التعليم العالى.. والبحث العلمى

حسين دعسة

حسن البطل قامة ثقافية فلسطينية.. وداعاً

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إنهاء الاحتلال.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ونظيره التونسى

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس