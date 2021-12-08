قافلة طبية متخصصة للكشف على الطلاب ذوى الهمم فى بنى سويف

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، القافلة الطبية والتوعوية التي نظمتها المحافظة "إدارة شئون ذوي الإعاقة"، بالتنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن؛ للكشف وتقديم العلاج لطلاب مدرسة التربية الفكرية من ذوي الهمم، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وتابع نائب محافظ بني سويف جانبًا من أعمال القافلة الطبية المتخصصة التي يتم تنظيمها تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث يتم الكشف وتوفير العلاج لـ 100 طالب بمدرسة التربية الفكرية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين في تخصصات: المخ والأعصاب، التخاطب وعيوب النطق وصعوبات التعلم وإجراء فحوصات رسم مخ وتوزيع بعض الأدوية بالمجان بجانب تنظيم ندوة توعوية لأولياء الأمور والمختصين عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم.

وأثنى نائب المحافظ على تنظيم مثل تلك القوافل النوعية، التي تستهدف تقديم الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية للطلاب من ذوي الهمم، مشيرًا إلى توجيهات محافظ الإقليم بتوفير التيسيرات اللازمة لعقد القافلة والتنسيق بين الجهات المشاركة، لتحقيق الهدف من القافلة.

وشهدت القافلة حضور سيد سعد مدير إدارة شئون ذوي الإعاقة بالمحافظة، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وهاني سمير المدير التنفيذي لمؤسسة الدكتور نبيل فوزي الخيرية، ونسرين المهدي رئيس نادي روتاري ريفر نايل، الدكتور أشرف فاروق المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وأشرف صبحي المدير المالي والإداري بمؤسسة الدكتور نبيل فوزي الخيرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، وأحمد ربيع مدير التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم.