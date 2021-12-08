التحقيق فى مصرع عامل وإصابة زميله بمنطقة «ابنى بيتك»

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في مصرع عامل، وإصابة آخر باختناق، بسبب نيران التدفئة، خلال وجودهما داخل غرفة في عقار تحت الإنشاء بمنطقة «ابني بيتك» في 6 أكتوبر.

وأظهرت معاينة جهات التحقيق، أن جثمان المتوفى خالٍ من وجود أي كدمات أو سحجات تشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن تقرير مفتش الصحة أثبت أن الوفاة بسبب الاختناق بدخان التدفئة.

وأوضحت تحريات المباحث، أن القوة الأمنية استمعت إلى أقوال المصاب، وكان في حالة إعياء شديدة وأقر أنه كان بصحبة زميله المتوفى داخل الغرفة، وأشعلا النيران في كمية من الأخشاب للتدفئة، وأغلقا الغرفة ودخلا في وصلة من النوم بعد أن غلبهما النوم.

وأفادت تحريات المباحث، بأن المصاب استيقظ بعد تعرضه للاختناق بسبب دخان النيران، وتمكن من فتح باب الغرفة واستغاث بالجيران الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث أكتوبر قادها المقدم هاني عماد، وتم استدعاء الإسعاف ونقل المتوفى إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته رسميا، بينما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وصرحت بدفن المتوفى، وتسليم جثمانه لذويه بعد انتهاء أعمال التشريح.