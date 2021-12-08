الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مصرع عامل وإصابة زميله بمنطقة «ابنى بيتك»

جثة
جثة

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في مصرع عامل، وإصابة آخر باختناق، بسبب نيران التدفئة، خلال وجودهما داخل غرفة في عقار تحت الإنشاء بمنطقة «ابني بيتك» في 6 أكتوبر.

وأظهرت معاينة جهات التحقيق، أن جثمان المتوفى خالٍ من وجود أي كدمات أو سحجات تشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن تقرير مفتش الصحة أثبت أن الوفاة بسبب الاختناق بدخان التدفئة.

وأوضحت تحريات المباحث، أن القوة الأمنية استمعت إلى أقوال المصاب، وكان في حالة إعياء شديدة وأقر أنه كان بصحبة زميله المتوفى داخل الغرفة، وأشعلا النيران في كمية من الأخشاب للتدفئة، وأغلقا الغرفة ودخلا في وصلة من النوم بعد أن غلبهما النوم.

وأفادت تحريات المباحث، بأن المصاب استيقظ بعد تعرضه للاختناق بسبب دخان النيران، وتمكن من فتح باب الغرفة واستغاث بالجيران الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث أكتوبر قادها المقدم هاني عماد، وتم استدعاء الإسعاف ونقل المتوفى إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته رسميا، بينما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وصرحت بدفن المتوفى، وتسليم جثمانه لذويه بعد انتهاء أعمال التشريح.

وزارة الداخلية قسم شرطة تحقيق أمن النيابة العامة مصرع عامل اختناق شبهة جنائية تحريات المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

د. محمد الباز يكتب: مغالطات غير منطقية في رخصة السجائر الجديدة.. والسؤال: مَن المستفيد؟

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

تهشم 3 سيارات سقطت عليهم لوحة إعلانية فى مصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

ماجد حبته

التعليم العالى.. والبحث العلمى

حسين دعسة

حسن البطل قامة ثقافية فلسطينية.. وداعاً

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إنهاء الاحتلال.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ونظيره التونسى

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس