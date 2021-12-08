الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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سياسي

مرثا محروس: المجال الزراعى يشهد تطورًا كبيرًا بفضل الذكاء الاصطناعى

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن المجال الزراعى يشهد تطورا كبيرا بفضل الذكاء الاصطناعى، مضيفة أن التطبيق الإلكترونى التجريبى "هدهد.. المساعد الذكى للفلاح" الذي أطلقته وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا لمساعدة المزارعين المصريين في التعرف على الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، يعد أول خطوة ضمن طريق طويل يستهدف التطوير على جميع المستويات.

وأشادت النائبة مرثا محروس باختيار اسم التطبيق "هدهد" كونه معروفًا أن الهدهد صديق الفلاح، وتابعت: "حان وقت الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ومواكبة العالم ومواجهة المعوقات والتحديات، وجميعنا في انتظار تغذية باقي المنظومات بالذكاء الاصطناعي كالمنظومة الزراعية، وضخ المعلومات والأفكار الإبداعية في بناء أعمدة الدولة".

وفى سياق متصل، واستقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدًا من مكتب اليونيسف في مصر، ضم جيرمى هوبكنز ممثل اليونيسيف، ولويجي بيتر رئيس قسم السياسات الاجتماعية وسلمى الفوال مختصة برنامج حماية الطفل وهالة أبو خطوة مسؤول المكتب الإعلامي.

ورحب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بالوفد، مشيرا إلى أهمية اللقاء والتعاون المشترك مع اليونيسف في النقاش حول السياسات المتعلقة بحماية الأطفال وتعزيز أطر حقوق الطفل.

وأشار فريد إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعمل دائما على قضايا رعاية الطفل وتسعى لسن القوانين لتعزيز حماية الأطفال من الاعتداء عليهم، ومكافحة عمالة الأطفال والزواج المبكر.

وقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تعريفًا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحة أن التنسيقية تضم ممثلي 25 حزبًا فضلاً عن عدد من الشباب السياسي المستقل.

وأشارت إلى أن التنسيقية أطلقت استراتيجية جديدة بها عدد من المنتديات لضمان مشاركة أكبر لأعضائها في كل القضايا، لافتة إلى أن التنسيقية تولي اهتماما كبيرا بقضايا الأطفال ورعايتهم.

لنائبة مرثا محروس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين المجال الزراعي الذكاء الاصطناعي وزارة الزراعة وزارة الاتصالات

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