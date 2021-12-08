الأنبا عمانوئيل عياد يحتفل بعيد «الحبل بلا دنس»

قالت صفحة "الكنيسة اليوم"، إن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاةَ القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني بأسوان.

وأشار الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه احتفل نيافته أيضًا بمسيرة الكنيسة السينودسية تحت شعار "الشركة، المشاركة، والرسالة"، والتي دعا إليها البابا فرنسيس.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والأب إسطفانوس زكي، الراعي المساعد، ومسؤول الأنشطة، والأب جوفاني، والقمص أندراوس بسادة، والأب يوسف زكي.