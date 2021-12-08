وكيل تعليم مطروح يناقش أساليب التغلب على العقبات التى تواجه التعليم

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح أحمد مستور أمين عام النقابة وأعضاء النقابة بمقر ديوان عام المديرية في مدينة مرسي مطروح بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم.

واستعرض عاطف سلامة وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع أهم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع بتعليم مطروح والسبل العلمية الكفيلة بتحديث المنظومة التربوية بالمحافظة.

وناقش عاطف سلامة وكيل تعليم مطروح مع أعضاء النقابة أساليب التغلب على العقبات التي تواجه التعليم بالمحافظة ووضع الحلول العملية مناسبة والخطط المستقبلية وفق الإمكانيات المتاحة لتحقيق منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب.

وكان قد عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، إجتماعاً موسعاً اول امس الإثنين، الموافق السادس من ديسمبر ٢٠٢١ مع الشئون المالية والإدارية و التوجيه المالي والإداري والتخطيط والمشتريات و التغذية بمقر ديوان عام المديرية بحضور صباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية و الإدارية لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ و إجراءات توريد الوجبة الغذائية المدرسية الجافة.

وناقش عاطف سلامة وكيل تعليم مطروح مع الحضور إجراءات توريد الوجبة المدرسية للطلاب من مصنع التغذية التابع لديوان عام المحافظة ونسبة الإنجاز والتنفيذ لتفعيل الخطة الاستثمارية مع تحديد الاحتياجات الخاصة بمدارس مطروح والاجراءات التنفيذية بأعمال الطرح لهذه الاحتياجات طبقا للقانون وايجاد الحلول الفورية لمعوقات تنفيذ هذه الخطة.

واختتم عاطف سلامة وكيل تعليم مطروح الاجتماع، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الخطة الاستثمارية بتعليم مطروح و تطبيق إجراءات توريد الوجبة المدرسية طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك لتؤدي الأهداف المرجوة منها خلال العام الدراسي الحالي.