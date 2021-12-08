الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة النقل تضبط 3275 قضية ومخالفة في المترو والقطارات

المترو
المترو

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3275 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية قضية متنوعة القطارات محطات السكك الحديدية

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وائل لطفي

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