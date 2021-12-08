محافظ أسيوط يعلن إنقاذ أحد الأشخاص بلا مأوى وتقديم الرعاية الصحية العاجلة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه في استجابة سريعة لما تم رصده على بعض صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك من وجود أحد الأشخاص من كبار السن في حالة إعياء شديد أسفل كوبرى الجيش بحي غرب.

وأوضح محافظ أسيوط إنه على الفور تم توجيه فرق التدخل السريع وفريق إنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط وتم نقله إلى مستشفى الإيمان العام لتوقيع الكشف الطبي الشامل عليه كما تم نقله إلى مستشفى الصحة النفسية للكشف عليه وتقديم الخدمات الصحية العاجلة له.

وأضاف اللواء عصام سعد إن هذا تمهيدًا لنقله إلى دار رعاية الرجال وكبار السن في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير المساعدة والدعم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع وإنقاذ الأشخاص بلا مأوى.

كان فريق الإعلام والرصد التابع لمحافظة أسيوط قد قام برصد نشر بعض الصور لأحد الأشخاص من كبار السن وفي حالة إعياء شديد أسفل كوبرى الجيش بحي غرب أسيوط وعلى الفور تم إخطار الوزير المحافظ الذي وجه مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل السريع لإنقاذ الحالة وتقديم المساعدة والرعاية العاجلة لها.

إنقاذ أحد الأشخاص من كبار السن

وأشار المحافظ إلى أن فريق التدخل السريع وفريق إنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط والمكون من ممدوح مصطفى مدير إدارة الدفاع وعبدالقادر محمد منسق فريق أطفال وكبار بلا مأوى انتقل إلى مكان الحالة وتم تقديم الوجبة الساخنة والمشروبات له والتواصل مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام وتم نقله على الفور إلى مستشفى الإيمان العام لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة المقطعية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له كما تم التنسيق مع الدكتور ماجد عزمي بطرس مدير عام الأمانة الفنية للمجلس الاقليمي للصحة النفسية (4) والدكتور شهير صبحي مدير مستشفى الصحة النفسية بأسيوط وتم توقيع الكشف الطبي عليه وإعطائه العلاج اللازم تمهيدًا لنقله إلى دار رعاية الرجال وكبار السن بلامأوى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لتقديم كافة الخدمات والرعاية له ومساعدته في العودة إلى ذويه أو استكمال البقاء في الدار.

وأكد المحافظ على التعامل العاجل مع جميع الحالات المعثور عليها والتي يتم رصدها وتسكينهم بدور الرعاية المخصصة لذلك والمناسبة لكل حالة (أطفال - رجال - سيدات) وتقديم الدعم النفسي لهم والرعاية الصحية الكاملة والاعتناء بهم إضافة إلي التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسماء ومواصفات الأشخاص والأطفال المفقودين لمساعدتهم على الوصول إلي ذويهم وبحث أسباب بعدهم عن منازلهم بمساعدة أخصائيين اجتماعيين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وتقديم الدعم النفسي لهم.

إنقاذ أحد الأشخاص من كبار السن

وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن استقبال شكاوى المواطنين أو الابلاغ عن أي حالات لأطفال الشوارع أو الأشخاص بلا مأوى وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" .