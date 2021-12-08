الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحت شعار الزواج.. حبس «هاكر الفيسبوك» لسرقته 16 حساب للمواطنين

فيسبوك
فيسبوك

قررت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بارتكاب 16 واقعة استيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قيام المتهم بارتكاب 16 واقعة استيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت شعار الزواج عبر الفيسبوك.

وشرحت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم بابتزاز مستخدمي الفيسبوك مادياً مقابل عدم نشر محتوياتها أو استرجاعها.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحص الهاتف المحمول فنيا من قبل أجهزة وزارة الداخلية، تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الوقائع، و بمواجهته أقر بارتكابه الوقائع المشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.

 

 

حبس حساب للمواطنين هاكر الفيسبوك شعار الزواج النيابة العامة فيسبوك

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وائل لطفي

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