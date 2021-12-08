تركيب جهاز «الديكساسكان» لقياس هشاشة العظام بمستشفى مطروح العام

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أنه تم دعم مستشفى مطروح العام وتركيب جهاز الديكساسكان والخاص بقياس هشاشة العظام حيث تم تجربته وتدريب الفنيين عليه.

جاء ذلك استمرارًا لدعم محافظة مطروح للمنظومة الصحية والعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكان قد قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في نوفمبر 2021، وبحضور الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح الشكر إلى المهندس عماد صلاح رئيس إحدى الشركات العاملة بمطروح للجهود المجتمعية لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح خاصة في مجال الصحة والمشاركة بالتبرع بجهاز "ايكو" للكشف المبكر على أمراض القلب للأطفال حديثي الولادة وحتى عامين.

جاء ذلك في إطار وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك للتعرف والكشف عن العيوب الخلقية بالقلب لدى حديثي الولادة و تحقيق التدخل المبكر باستخدام أحدث الأجهزة الطبية مثل (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب و جهاز الإيكو).

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الطبي بالمحافظة لتحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على دعم مستشفيات مطروح بمزيد من الأجهزة حيث سيتم تسليم جهاز الكشف المبكر على أمراض القلب للأطفال حديثى الولادة لمستشفى مطروح العام، وستقوم الشركة بتوريد جهاز “ايكو” آخر خلال شهر لمستشفى الأطفال بمطروح.

وأوضح دكتور صبرى شعبان مدير مستشفي مطروح العام أنه جارِ أيضًا توريد 5 أجهزة أخرى لمستشفيات مطروح والتنسيق مع الطبيب المسئول عن تنفيذ المبادر الرئاسية للكشف المبكر على العيوب الخلقية وأمراض القلب للأطفال حديثي الولادة بالمتابعة وتشخيص لجميع الحالات التى سيتم الكشف عليها، وكذلك التنسيق مع استشاري بمستشفى مجدي يعقوب.