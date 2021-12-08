الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 8-12-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.


كما تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.


وهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة بنسبة (40-50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة (20% تقريبا) على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وبالنسبة للبحر المتوسط يشهد اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح (60-70كم/س) وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.


وبالنسبة للبحر الأحمر يشهد اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح (50-60كم/س) وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 20 13
طنطا 20 13
شبين الكوم 20 14
دمنهور 20 13
بلطيم 18 14
مطروح 20 12
السلوم 20 10
سيوة 19 08
بورسعيد 19 15
دمياط 19 14
الزقازيق 20 14
المنصورة 20 14
الإسماعيلية 20 12
السويس 20 14
العريش 20 12
رفح 20 13
رأس سدر 20 13
نخل 19 08
نويبع 21 15
طابا 19 13
كاترين 16 06
الطور 21 15
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 16
مرسى علم 24 15
الفيوم 20 10
بني سويف 20 10
المنيا 20 09
أسيوط 20 09
سوهاج 21 10
قنا 21 11
الأقصر 22 11
أسوان 23 12
إدفو 23 12
أبوسمبل 22 12
الوادي الجديد 22 10
شلاتين 28 16
أبو رماد 29 16
حلايب 27 15
رأس حدربة 27 15
 

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