الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

قاد اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينه فارسكور حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالفة للقانون في المهد وحرصا على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

 

‏أشرف رئيس الوحدة المحلية على حملة الإزالة، والتي ضمت كل من رئيس الوحده بتفتيش السرو  ومسؤلى الإدارة الهندسية بتنفيذ إزالة فورية بقرية تفتيش السرو عزبة السيالة لمخالفة بناء فى المهد عبارة عن حائط  بالطوب الأحمر والأسمنت بالدور الأرضي على مساحة ١٠٠ متر بدون ترخيص وتمت الإزالة في المهد بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة حرصا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة والتصدي لأى مخالفات فى المهد.


و‏قامت مديرية التموين بشن حملات مكثفة على مدار يومى الاثنين والثلاثاء  حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٦٥ محضر بعد رصد مخالفات متعددة ، جاء من بينها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار و عدم حمل شهادة طبية وبيع إسطوانات غاز بأزيد من الأسعار المقررة وإدارة محل بدون ترخيص . 

الدكتورة منال العوضي محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط إزالة تعديات

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وائل لطفى

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