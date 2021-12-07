الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء: نعمل جاهدين على مراجعة واعتماد وتحديث النشرات الطبية بصورة مستمرة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

بأفادت هيئة الدواء المصرية، بأنها تعمل جاهدة على مراجعة واعتماد وتحديث النشرات الطبية بصورة مستمرة وفقا للمعايير والمستجدات والتوجيهات العالمية، لتحسين جودة أحد أهم خدمات الرعاية الصيدلية المقدمة للمواطنين، وصولا إلى تقديم المعلومة الصحيحة والموثوق منها، استنادا على الأدلة العلمية والمراجع الصيدلية، والدراسات التي تُقدّم عند تسجيل المستحضرات الصيدلية بالهيئة.

وأشارت إلى أنها تعمل على تذليل كل العقبات أمام ممثلي صناع الدواء من شركات الأدوية وتقديم سبل الدعم الفني، من خلال تفعيل خدمة جديدة تضاف إلى خدمات البلاغات والاستفسارات الالكترونية وهي خدمة "استفسارات نشرات الأدوية البشرية" لاستقبال الاستفسارات الخاصة بنشرات الأدوية البشرية من حيث خطوات الاستقبال واعتماد النشرة وأي من الاستشارات الخاصة بنشرات الأدوية البشرية سواء إن كانت تخص مستحضر صيدلي مرجعي أو غير مرجعي.

وأوضحت أنه يتم استقبال الاستفسارات الواردة والرد عليها من خلال فريق متخصص من إدارة النشرات بالإدارة العامة للمراجع الصيدلية والنشرات بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية وذلك عبر الرابط التالي:
https://bit.ly/3y0owqi.

هيئة الدواء المصرية جاهدة مراجعة تحديث النشرات تذليل صناع الدواء سبل الدعم الفني خدمات

رئيس التحرير

وائل لطفى

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