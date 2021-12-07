الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء حريق بمدينة نصر

حريق
حريق

أنقذت العناية الإلهية، الثلاثاء، 10 أشخاص من الموت بينهم 5 أطفال جراء حريق فى عقار بمدينة نصر.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى عقار بجوار الحديقة الدولية في شارع حسان الباشر بمدينة نصر.

على الفور، تم توجيه 3 سيارات إطفاء وتمت محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقي الشقق المجاورة للشقة المحترقة بالعقار محل البلاغ وتبين أن الحريق شب داخل شقة بالطابق 'السابع' دون خسائر فى الأرواح او إصابات.

يقول سيف طه معظم أهالي المنطقة كانوا يشاهدون الموقف في حالة ذهول بدون أي رد فعل، مضيفاً أن بعد سماع صراخ الأطفال لم يتردد في الصعود لإنقاذ الأطفال وفوجئ بأن أبواب الشقق مغلقة، ولكن بشهامة وفدائية كسر الباب و من ثم أنقذ 3 أطفال رضع وخرج بهم دون إصابات ولا جروح. 

يقول محمد الأعصر بعدما صعد إلى الطابق السابع اتضح أن النيران اندلعت في 3 شقق، لكن لم يتردد في الدخول إلى واحدة منها وقام بإخماد الحريق وإنقاذ أسرة مكونة من طفلين و3 من كبار السن. 

أم محمد تقول اندلع الحريق في الشقة الأمامية لنا ولم نجد مكانا لكي نحتمي فيه فأغلقنا الأبواب واحتمينا في (البلكونة)، لكن أراد الله أن يمد يد العناية والحماية لنا ووجدنا من دخل علينا وأنقذنا.

الوقاية من الحرائق: 

أولى خطوات الوقاية من الحريق هى التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أى مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، الذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حدوث ماس كهربائي.

الموت عقار بمدينة نصر حريق إطفاء القاهرة الحديقة الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفى

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