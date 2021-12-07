«ثقافة الأقصر» تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الوقت رأس مال الإنسان" وتحدث محمود عبد الموجود محمود عن الوقت وأهميته للإنسان وكيفية التعامل مع الوقت ونصائح لعدم ضياع الوقت فيما لا يفيد.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الرسوم المتحركة بين الموهبة والتعليم" وتحدث أحمد جمال عيد عن مكونات ومعايير هذا الفن وموهبة الرسم يمكن تعليمها بشرط وجود الحد الأدنى للموهبة ويمكن إختراق الرسم بالتمارين والقراءة والتثقيف والفرق بين الرسم والإبداع، بجانب محاضرة بعنوان "صورة الوطن لدى الأدباء" وتحدثت د. علا على عن تعريف الوطن والطبيعة ودورها في إظهار الأدباء لصورة أوطانهم والحروب وأثرها في ترسيخ صورة الوطن لدى الأدباء ونماذج للأدباء الذين تغنوا بالأوطان، وكذلك عقد القصر محاضرة أونلاين بعنوان"خوفو والسحرة" وتحدث د. محمد إمام عن خيانة الزوجة وإنتقام الكاهن المرتل وتكريم خوفو للملك نبكاو.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى محاضرة بعنوان" الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الريفي" أوضح فيها عمرو عبد الصبور عوامل التغير الثقافى فى الريف المصرى وحول الشباب والثقافة والتغيير وجوانب من الثقافة الريفية المتغيرة والهجرة من الريف وأثرها فى التغيير الثقافى، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"المشاكل التربوية الأسباب والحلول" وتحدث على حسان خضرى عن مشكلة الخوف عند الأطفال والتأخر الدراسي وأسباب عدم الثقة بالنفس، وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان"أبنائنا بين الدلال والقسوة" أوضح أحمد محمد على أنه هل من الممكن أن تتحقق السعادة بالقسوة هل ممكن أن تتحقق السعادة بالدلال.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري محاضرة بعنوان "التعداد السكاني" تحدثت مني بعيبش عن تعريف التعداد السكاني وكيف تقوم عملية التعداد، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، وكذلك أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان"الفيل المغرور" سردتها أسماء محمود، كما أقيمت أمسية شعرية للشاعر يحي بحر وألقى قصيدة بعنوان "في حب رسول الله"، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية بعنوان "بعد الفراق" ألقاها شاعر العامية حمدي رسلان، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وألقى قصيدة بعنوان "بحبك يا بلدي"، بينما أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "مغامرة فى غابات الأمازون" تأليف هالة الشارونى ألقتها أمنية عبد العال محمد، وكذلك أعد المركز الحضري ورشة حكي للأطفال عن "الصدق" ألقاها ممدوح محمد.