تراكمية أم منتهية؟.. مصادر بـ«التعليم» تكشف آلية امتحانات الصف الرابع الابتدائي

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف امتحانات آخر العام للصف الرابع الابتدائي، عقب تساؤل أولياء الأمور بشأن هل يتم عقدها بطريقة تراكمية على المنهج أم «منتهية» على المتبقي من المنهج فقط؟.

وأوضحت المصادر لـ«الدستور»، أن امتحانات آخر العام للصف الرابع الابتدائي ستكون تراكمية على المنهج، موضحة أنه لا داع للقلق، إذ إن الأسئلة ستكون بسيطة وغير معقدة.

وكانت حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لنصف العام لتكون يوم 15 يناير.

وجاء الجدول كالتالي:

- السبت: 15 / 1 / 2022

- الاحد: 16 / 1 / 2022

- الإثنين: 17 / 1 / 2022

- الثلاثاء: 18 / 1 / 2022

- الأربعاء: (إجازة عيد الغطاس)

- الخميس: 20 / 1 / 2022

مصير طالب الصف الرابع الابتدائي حال التغيب

وفي سياق متصل، كشفت «التعليم» مصير طالب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021-2022 في حال تغيبه عن حضور امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر، المقرر انطلاقها غدا الأحد.



وأكدت الوزارة، أن الطالب الغائب لن يتم إعادة الامتحان له مرة أخري وذلك وفق تعليماتها للمديريات والإدارات التعليمية.