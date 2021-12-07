ميناء دمياط يعلن استقبال 29 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 29 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة21988 طن تشمل 8598 طن رمل و90 طن أسمنت و8800 طن فوسفاتو2400 طن زيت و2100 طن كسب فول صويا.

كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21988 طن تضم 8598 طن رمل و90 طن أسمنت و8800 طن فوسفات و2400 طن زيتو2100 طن كسب فول صوي ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60713 طن تشمل 4842 طن حديد و8000 طن ذرةو16174 طن قمح و7795 طن فول و7250 طن سلاج و3652 طن سكر و10000 طن كسب فول صويا و3000 طن كسب عباد شمس.



كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال «SEAN SPIRIT»، والتي ترفع علم جزر الباهاما ويبلغ طولها 294 مترًا، وعرض 48 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

896 حاوية مكافئة

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة تشمل خضراوات «بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخرشوف وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «ريحان وبصل وزعتر وليمون وبرسيم وسمسم ولب»، و فواكه «برتقال ويوسفي ورمان وفراولة»، يتم تصديرها إلى كل منقطر وسريلانكا واستراليا وأمريكا وسلوفينيا وهولندا واليونان وأمريكا وألمانيا وسلوفينيا وإنجلترا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 434 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2110 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142742 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92588 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4141 شاحنة اليوم.