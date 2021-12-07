الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أهالي إمبابة يستغثون من الباعة الجائلين: «مصدر إزعاج وتكدس» (صور)

منطقة إمبابة
منطقة إمبابة

استغاث عدد من أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، من وجود العديد من الإشغالات والمخالفات بالطرق العمومية والتي تعيق حركة المارة وتتسبب في زحام وتكدس السيارات، وطالب المواطنين المسئولين والجهات المعنية لسرعة التدخل لحل الأزمة ورفع الإشغالات من الطرق لعودة الشوارع لطبيعتها.

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بائعو السوق

ومن جانبها، تقول صفية محمد، إحدى أهالي المنطقة، إن الشوارع أصبحت مزدحمة ومكدسة بشكل كبير وهو ما تسبب في غضب أهالي المنطقة، لافتة إلى أن المنطقة بها سوق خضروات وفاكهة كبير، إلا أن هناك بعض البائعين لم يلتزموا بأماكنهم المخصصة داخل السوق، وافترشوا أرصفة الطريق، ما تسببفي عرقلة حركة المارة بجانب زحام السيارات.

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وطالبت بسرعة تدخل المسئولين والجهات المعنية لرفع الإشغالات والمخالفات الموجودة بشوارع المنطقة بالكامل.

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سائقو الميكروباصات

ومن جانبه، أوضح عبدالسميع عاطف، أحد أهالي منطقة إمبابة أنه بجانب بائعي الخضار والفاكهة الموجودين خارج السوق بمنتصف الطريق هناك بعض سائقي الميكروباصات يتخذون جانبي الطريق جراجًا لهم، بجانب الأرصفة، ما يزيد من الأزمة خاصة مع انتشار التوك توك.

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وتابع، أن المنطقة تشهد بشكل دوري العديد من حمالات الإزالة للإشغالات والمخالفات الموجودة بالطريق إلا أن سرعان وعقب ما تنتهي الحملة يبدأ الباعة في العودة من جديد، وتتكرر الأزمة مرة أخرى.

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الباعة الجائلين

وأخيرًا، أوضح أمير عبده أحد أهالي المنطقة، أن هناك العديد من الباعة الجائلين متخذين الشارع مقرًا لهم، وكل بائع مخصص له مكبر صوت للنداء على البضاعة الخاصة به، ما ينتج عنه مصدر إزعاج كبير.

منطقة إمبابة محافظة الجيزة الإشغالات والمخالفات زحام وتكدس رفع الإشغالات الباعة الجائلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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