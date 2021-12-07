الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحماية الكورنيش.. وضع كتل خرصانية ومصدات للأمواج بشواطئ الإسكندرية

مصدات وكتل خرسانية
مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، العديد من التغيرات المناخية، خلال فصل الشتاء، والتي تعرضت له المدينة الساحلية في موجة الطقس المتقلب، والذي أسفر عن ارتفاع أمواج البحر خلال الأيام الماضية لأكثر من 5 أمتار، مع تحذيرات برياح شديدة، وارتفاع الأمواج مرة أخرى خلال طقس اليوم وغدًا وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية.

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مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية

وفي هذا الصدد تابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال الحماية العاجلة على طريق الكورنيش بالتنسيق بين الجهات التنفيذية التابعة لمحافظة الإسكندرية، في إطار مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تواجهها محافظة الإسكندرية، وضمن خطة أعمال الحماية العاجلة لطريق الكورنيش.

وبدأ جهاز حماية الشواطئ، وشركة المقاولين العرب المنفذة للأعمال، إنزال عدد من الكتل الخرسانية كمصدات للأمواج نظراً للتغيرات المناخية وموجة التقلبات الجوية التي أدت إلي ارتفاع أمواج البحر إلي 5 متر في بعض الأحيان.

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مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية

وأعلنت شركة صرف صحي الإسكندرية رفع حالة الطوارئ منذ ورود تقرير تنبوء هيئة الأرصاد بموجة التقلبات الجوية، وحذرت من موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة خلال يومي، الثلاثاء والأربعاء، طبقًا للتحذير البحري الوارد من هيئة الأرصاد الجوية.

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مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية

وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بالحذر من موجة الطقس السئ، طبقاً لتقرير الأرصاد، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة، مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى (50 – 70 كم/ ساعة)، وإرتفاع الأمواج (3.5 – 4 متر في يوم الثلاثاء ومن 4  - 5 متر يوم الأربعاء)، مع فرص سقوط أمطار.

وأهابت الشركة مواطني المحافظة بتوخي الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وتقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن، وعدم الوقوف تحت اللافتات على الكورنيش، وتجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة.

مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية
مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية
مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية
مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية
مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية
مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية
مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية
مصدات وكتل خرسانية لحماية كورنيش الإسكندرية
الطقس المتقلب ارتفاع امواج البحر ارتفاع الامواج الكتل الخرسانية الإسكندرية نوة قاسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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