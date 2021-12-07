الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يسلم أجهزة تعويضية للمستحقين بقرى «حياة كريمة»

القاضي يسلم أجهزة
القاضي يسلم أجهزة تعويضية للأكثر أحتياجا بقري ملوي

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عددًا من الأجهزة التعويضية للمستحقين من الأكثر احتياجًا، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ملوي بمسرح ديوان عام المحافظة.

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وقال المحافظ، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى اهتمامًا كبيرًا بأبناء الوطن من ذوي الهمم، حيث احتفلنا منذ أيام قليلة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام، كما جاء دستور عام 2014، ليكفل لهم حقوقًا غير مسبوقة، وتمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا، وكذلك إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وإقرار قانون خاص بهم وهو القانون رقم 18 لسنة 2018، وأكد المحافظ، أن المجتمع يعتز بأبنائه، كشركاء في بناء ونهضة الوطن، بما يملكونه من إبداعات وما يحققونه من إنجازات في شتى المجالات.

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وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي ضمنت حياة كريمة للمواطنين، كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مؤسسة مصر الخير لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعاونها الحقيقي بهدف رفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والأولى بالرعاية في كل ربوع مصر.

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من جانبها، أوضحت هدى على، مديرة إدارة الجودة بمؤسسة مصر الخير، أن الأجهزة التعويضية التي تم توزيعها اليوم على المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية السواهجة، بمركز ملوي، شملت أطرافًا صناعية وسماعات أذن لضعاف السمع وكراسي متحركة كهربائية وعادية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية، والتي تحرص مؤسسة مصر الخير على دعمهم ورعايتهم وتقديم خدمات صحية متميزة لهم من خلال التعاون مع الشركاء.

القاضي يسلم أجهزة تعويضية للأكثر أحتياجا بقري ملوي
القاضي يسلم أجهزة تعويضية للأكثر أحتياجا بقري ملوي
القاضي يسلم أجهزة تعويضية للأكثر أحتياجا بقري ملوي
القاضي يسلم أجهزة تعويضية للأكثر أحتياجا بقري ملوي
القاضي يسلم أجهزة تعويضية للأكثر أحتياجا بقري ملوي
القاضي يسلم أجهزة تعويضية للأكثر أحتياجا بقري ملوي
القاضي يسلم أجهزة تعويضية للأكثر أحتياجا بقري ملوي
القاضي يسلم أجهزة تعويضية للأكثر أحتياجا بقري ملوي
محافظ المنيا يسلم أجهزة تعويضية مؤسسة مصر الخير الأكثر احتياجا قري حياة كريمة بملوي اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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