سفير أوغندا بالقاهرة يدعو رئيس «المصريين الأفارقة» للتعاون مع بلاده

استقبل السفير سان سوبليبا، سفير أوغندا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

حضر اللقاء الملحق التجاري والاقتصادي الأوغندي بالقاهرة، وذلك بهدف دعم تعاون القطاع الخاص بين البلدين الشقيقين.

وأعرب “الشرقاوي” عن شكره وتقديره وامتنانه لهذه الدعوة الكريمة لعقد هذا اللقاء، والذي تناول العديد من النقاط الهامة حول كيفية إعادة صياغة العمل بين قطاع خاص الدولتين، وشرح للجانب الأوغندي الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية الهامة، والمتخصصة لبعض المنتجات، مثل: القهوة، والكاكاو، والشاي الأوغندي.

وكذا كيفية دفع مستثمرين مصريين وخليجيين وأفارقة جدد في هذا المجال بشكل عصري، وما يلزم ذلك من إقامة بعض الأنشطة الترويجية الحديثة، والتي تم الاتفاق علي واحد منها خلال هذا اللقاء وسوف يعلن عنه قريبا وستحتضنه القاهرة.

كما رحب “الشرقاوي” بضرورة أن تساهم السفارة من خلال تواصلها مع الجالية الأوغندية ومع كافة الجهات في أوغندا، لدعم ترويج السياحة العلاجية في مصر، لامتلاك مصر هذه القدرة لهذه المنظومة الآن ودعا السفير إلى زيارة بعض المستشفيات والمنشآت الطبية لأعضاء الجمعية وقدم شرحًا وافيًا عن الشركات العاملة في قطاعات المستلزمات الطبية، وذلك بحثًا عن إيجاد علاقة متميزة مع الجهات المستوردة في أوغندا.

ومن جانبه، أثنى السفير الأوغندي، على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل القارة الأفريقية وما حدث في مصر، الذي يعيش فيها منذ ٢٠١٧ شيء لا يصدقه العقل وأننا ممتنون بما يقدمه الرئيس المصري وسعداء بقيادة مصر للكوميسا، وجاهزون للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة.

وفي نهاية اللقاء قدم السفير الدعوة لرئيس الجمعية ومجلس إدارتها وأعضائها لزيارة أوغندا، والتنسيق التام للجمعية لأي تعاون مع القطاع الخاص الأوغندي، وتجهيز ما يلزم لذلك وتوفير كافة الاستعدادات المطلوبة.