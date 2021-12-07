البرنامج الكامل لمتسابقات ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

تصل متسابقات ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة "Miss ECO Teen 2021"، لمدينة القاهرة غدًا 8 ديسمبر حيث استضافة المسابقة لهذا العام برعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية.

قالت د.آمال رزق مؤسسة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، إن عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام وصل إلى 32 دولة، مضيفة أنه سيتم تنظيم الفعاليات بين القاهرة والأقصر، والتي تتضمن الحفلات المتخصصة، وزيارة المناطق الأثرية.

وعن برنامج زيارات المتسابقات يتضمن مؤتمر صحفي وحضورهنّ لحفل الافتتاح الخاص بالمسابقة وذلك يوم 10 ديسمبر المقبل يعقبه زيارة للأهرامات بالجيزة، ويتضمن فعاليات المسابقة ايضًا السفر لمحافظة الأقصر وزيارة لمعبد الكرنك ومعبد الأقصر.

يتضمن برنامج المتسابقات أيضًا التحرك لزيادة معبد الأقصر، ومسابقتي المواهب واللياقة البدنية وكذلك مسابقة الفساتين المُعاد تدويرها ومن المقرر أن يكون حفل ختام المسابقة يوم 20 ديسمبر المقبل.

أوضحت الشركة المنظمة المسابقة أن اختيار الأقصر لتكون المدينة الرئيسية المستضيفة للحدث هذا العام، يستهدف تسويق السياحة الثقافية في مصر عالميا خاصة بالدول المشاركة، والتي تحظى باهتمام كبير في خطة الدولة للترويج السياحي لمصر، وتزامنًا مع الحدث العالمي الهام وهو افتتاح طريق الكباش، فضلًا عن اختيار الأقصر للاحتفال بيوم المدن العالمي في أكتوبر الماضي، كما أنها تسلط الضوء على المقومات الأثرية الفريدة لمصر وأنا ليست منتجعات شاطئية فقط كما عن متعارف عليه في بعض الأسواق السياحية.

واستعرضت الدكتورة آمال رزق، الدول المشاركة في مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات لعام 2021، والتي تضم: كندا، باراجواي، الفلبين، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، صربيا، مونتينيجرو، الجزائر، روسيا، الهند، فنلندا، إستونيا، جنوب إفريقيا، قبرص، المكسيك، فنزويلا، البرتغال، اليابان، الصين، بلجيكا، موريشيوس، بولندا، كوريا الجنوبية، سوريا، تركيا، كازاخستان، أسبانيا، ألبانيا وفرنسا.