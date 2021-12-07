الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتجديد الصرف الصحى.. غلق شارع القمر بمصر الجديدة 10 أيام

شارع القمر بمصر الجديدة
شارع القمر بمصر الجديدة

أغلقت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، شارع القمر بمصر الجديدة لمدة 10 أيام. 

كما قامت الإدارة، بنشر الخدمات المرورية اللازمة من ضباط وأفراد وسيارات إغاثة، وجرى تركيب حواجز حديدية وخرسانية بمحيط التحويلات المرورية التي تجريها الإدارة لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بخط الصرف الصحى بشارع القمر بمصر الجديدة لمدة 10 أيام.

وتم وضع علامات إرشادية، مع تركيب كاميرات مراقبة بمحيط أعمال الغلق، والتحويلات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بداية من تقاطع شارع حسن صادق مع شارع القمر وصولاً لتقاطع شارع القمر مع شارع البيرونى بمناطق مصر الجديدة.

مع تنفيذ استقطاع مسافة 3 أمتار تقريباً من محور العروبة وتقاطعه مع شارع القمر فى المتجه لمطار القاهرة، الأمر الذى يتطلب معه غلق شارع القمر بمنطقة مصر الجديدة مع تحويل حركة مرور المركبات اتجاه شارع بديل وفقاً للتعليمات الإرشادية الموضحة اعتباراً من اليوم ولمدة 10 أيام والأعمال ليلاً ونهاراً. 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة للمرور شارع القمر مصر الجديدة وزارة الداخلية الخدمات المرورية حواجز حديدية

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وائل لطفي

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