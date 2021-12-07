الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النقد الدولى» يدعو إلى تعاون عالمى للسيطرة على كورونا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى ضرورة وجود تعاون عالمي من أجل السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و أن يتم دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي، وذلك في ظل تفشي متحور "أوميكرون" الجديد في أكثر من 40 دولة حول العالم.


وقالت مديرة صندوق النقد الدولي -في بيان- إن الاقتصاد العالمي مستمر في الانتعاش، و لكن هذا الانتعاش يواجه مخاطر كثيرة، من بينها غموض الوضع بالنسبة لوباء كورونا المستجد ، في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية بالنسبة للتضخم.


وأوضحت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اتخاذ إجراء عاجل للسيطرة على الوباء و ا لحد من آثاره، و العمل من أجل حدوث تحول في مسار الاقتصاد العالمي.


وأضافت أنه يجب التعاون لاتخاذ إجراء عاجل لتنفيذ اقتراح صندوق النقد الدولي الداعي إلى تطعيم 40% من سكان كل دولة بحلول نهاية العام الحالي، و أن ترتفع نسبة التطعيم إلى 70% بحلول منتصف عام 2022.


وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن ثمة حاجة لتعاون الدول من أجل تخفيف حدة التوترات التجارية و تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، على اعتبار أن ذلك هو المحرك الرئيسي لتحقيق النمو و توفير فرص عمل.


وتابعت أن ثمة حاجة أيضًا إلى وجود طموح أكبر نحو تسريع الجهود الرامية إلى خفض معدل انبعاثات الكربون إلى معدل الصفر، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى التكيف مع آثار التغير المناخي.


وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى حاجة كثير من الاقتصاديات النامية إلى دعم المجتمع الدولي من أجل إنعاشها، خاصة في ظل تقلص الإمكانيات المالية و تزايد أعباء الديون.

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