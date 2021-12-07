«فنون الأوبرا» يحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم بدار أوبرا دمنهور

يستضيف مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، حفلا فنيا لفرقة "أنفيشانا" الهندية للرقص المسرحي، بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة.

تتكون فرقة "أنفيشانا" الهندية للرقص المسرحي، من 12 عضواً بقيادة الفنانة سانجيتا شارماو حيث تنتمي العروض التي تقدمها فرقة أنفيشانا للرقص المسرحي إلى الرقص الهندي الحديث حيث تتسم بالتعبيرات المعاصرة ولكنها تحتفظ بالطابع الهندي الأصيل حيث تعتمد على أسلوب التجريد.

يشار الى أن الفنانة سانجيتا شارما، مديرة ومؤسسة فرقة أنفيشانا، قد تدربت على يد عدد من الأسماء المهمة على أشكال الرقص التي تمزج بين رقصة الكاتاكالي الكلاسيكية الهندية، وفن كالاريباياتوالقتالي، واليوجا، والرقص الغربي المعاصر مثل أسلوب رقص "ليمون ولابان" من ولاية كارولينا الأمريكية عام 1993، وحازت على العديد من الجوائز. و قد قامت بتنظيم العديد من ورش العمل في الرقص وقدمت عروضاً في ألمانيا وكوريا الجنوبية وسيشيل.

"نادي فنون الأوبرا" يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم بدار أوبرا دمنهور.

في سياق متصل، وفي ضوء فعاليات التبادل الثقافي بين روسيا ومصر عام ٢٠٢١، وفي إطار التعاون الدائم بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، و المركز الروسي للعلوم و الثقافة بالإسكندرية برئاسة القنصل بافيل كيديسوك، وضمن فعاليات الأوبرا الثقافية، تحت إشراف فني الدكتور خالد داغر.

تستضيف أوبرا دمنهور في الثانية عشر من ظهر اليوم الثلاثاء، القنصل بافيل كيديسوك مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، والباحث أحمد المحص مدرس اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتور كريم حمزة الباحث فى التاريخ والٱثار، في ندوة ثقافية، تحت عنوان "اليوم العالمي لذوي الهمم"، من إعداد وتقديم الفنانة التشكيلية ايمان مكاوي مدير عام أوبرا دمنهور.

ويأتي اللقاء احتفالًا "باليوم العالمي لذوي الهمم"، والذي يحتفل به العالم في يوم 3 ديسمبر من كل عام و الذي تم تخصصه من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الهمم. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا ذوي الهمم ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

يختتم اللقاء فقرة فنية لكورال مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور لذوى الهمم بقيادة دكتورة ميرفت همام

ومن المقرر أن تفتح أوبرا دمنهور أبوابها مجانًا لحضور هذه الندوة؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، وحتى يظل هذا الصرح الحضاري منبرًا ثقافيًا مفتوحًا لجميع فئات المجتمع و شرائحه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع الحضور من الجمهور.