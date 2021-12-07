الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لشهر ديسمبر.. أفلام وندوات ثقافية بقصر ثقافة السينما

قصر ثقافة السينما
قصر ثقافة السينما

يُنظم  قصر ثقافة السينما تحت رئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية عدة عروض سينمائية من أفلام مختلفة، وبعد انتهاء العروض السينمائية يكون هناك عدد من الندوات الثقافية واللقاءات النقدية، وكل ذلك يأتي ضمن البرنامج الثقافي والفنى الذى يقدمه قصر الثقافة السينمائية  لرواده وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري.

 

تبدأ العروض بالفيلم "the electrical life of Louis wain" وذلك يوم الثلاثاء ٧ ديسمبر ضمن نادى السينما العالمية، ويلي العرض محاضرة نقدية للدكتور نادر الرفاعى المدرس بأكاديمية الفنون لمناقشة الفيلم. 

 

كما يعرض نادى السينما الآسيوية يوم الأربعاء ٨ ديسمبر الجاري فيلم "the twilight  samurai"، ويعقب الفيلم محاضرة للناقدة نشوى نبيل.

 

بينما يعرض نادى بين الرواية والفيلم يوم ١٣ ديسمبر الجاري الفيلم العربى "الطريق المسدود"، ويعقبه ايضا ندوة للناقد السينمائي عصام حلمى.

كما يعرض نادى السينما العالمية  يوم ١٤ ديسمبر الجاري فيلم "Florence foster Jenkins"، إلي جانب محاضرة نقدية لمناقشة الفيلم للدكتور نادر الرفاعي، كما يعرض نادي السينما الأوربية  يوم ١٥ ديسمبر الجاري فيلم "wild tales"، بالإضافة إلى ندوة للناقدة الفنية نشوى نبيل.

وفي يوم ٢٠ ديسمبر يعرض نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي فيلم “notorious “يعقبه محاضرة للناقدة نشوى نبيل، كما يقدم نادى السينما العالمية فيلم  "the disaster artist"، يليه محاضرة للدكتور نادر الرفاعي يوم ٢١ ديسمبر.

أما يوم ٢٢ ديسمبر يعرض نادى السينما الأوروبية "the young and prodigiou"، بالإضافة إلى محاضرة للناقدة نشوى نبيل، بينما يعرض نادى سينما التحريك فيلم "co co"  يوم ٢٧ ديسمبر.

ويقدم نادي السينما العالمية  يوم ٢٨ ديسمبر فيلم  "frost/nixon" ويناقشه في ندوة ثقافية الناقد دكتور نادر الرفاعي.

الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر الثقافة السينمائية عروض أفلام ندوات بقصر ثقافة السينما فعاليات قصر ثقافة السينما

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وائل لطفي

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