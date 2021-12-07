مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحيى ذكرى فنان الشعب سيد درويش

تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "فنان الشعب الخالد.. سيد درويش"، وذلك إحياءً للتراث السكندري.

تقام الندوة بالتعاون مع مؤسسة خريجي مدارس الراهبات والرهبان بالإسكندرية، ويشارك فيها الدكتور حسن البحر سيد درويش.

ويتناول اللقاء، الحديث عن مسيرة فنان الشعب خالد الذكر سيد درويش، والثورة الفنية التي أطلقها في الموسيقى العربية، وكيف خلصها من التأثير العثماني، وصارت مصرية صرف. كما يتطرق اللقاء إلى استلهام سيد درويش ألحانه من فئات الشعب المختلفة خاصة عماله، كالبنائين والسقايين والحمالين وغيرهم.

وقدم سيد درويش أكثر من أوبريت غنائي، ومن أشهر أوبريتاته "الباروكة، العشرة الطيبة، وشهرزاد"، وقد ظهر “أوبريت شهرزاد” للمرة الأولى أواخر عام 1920 وأوائل عام 1921، وكان بدء انقلاب جديد في عالم الموسيقى العربية والألحان المسرحية. كما تعاون مع الفنانة منيرة المهدية في عدة أعمال، وبلغت المسرحيات التى قام بتلحينها ما يقرب من نحو عشرين مسرحية، من أشهرها: فشر ـ قولوا له ـ الهلال ـ أم 44 ـ راحت عليك ـ كلها يومين ـ كليوباترا.

ــ عرض الفيلم البولندي "pharaoh"

في سياق متصل، يليها في السابعة مساء نفس اليوم، أمسية سينمائية جديدة، من أمسيات نادي الحرية السينمائي٬ التابع لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ حيث يعرض الفيلم الروائي الطويل pharaoh أو "الفرعون"، ويعقب علي الفيلم الناقد السينمائي محمد كمال مبارك.

وفيلم "الفرعون" من إنتاج بولندي عام 1966 وتبلغ مدة عرضه 180 دقيقة. الفيلم من إخراج يرزي كافاليروفيتش، وتصميم الأزياء و الديكور والإكسسوارات لعبقري الإخراج المصري شادي عبد السلام .

والفيلم مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب البولندي، بوليسلاف بروس.

تدور أحداث فيلم "الفرعون"، حول الصراع الذي نشب بين الملك رمسيس الثالث، قبل 5000 عام قبل الميلاد، مع رجال الدين المصريين حول التأثير على شؤون الدولة وخزائنها. فرعون عديم الخبرة ، لكنه طموح للغاية، يخوض معركة ضد عشيرة قوية من الكهنة تغتصب الحكم على البلاد.



ــ حفل فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية

كما يحتضن مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في السابعة مساء الأحد أيضا، عرض جديد تقدمه فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية.

حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغنيات والمقطوعات المُوسيقية المُرتبطة بوجدان الشعب المصري لكبار العمالقة: أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، سيد مكاوي، محمد عبد المطلب، محمد فوزي، محمد قنديل، شادية، شريفة فاضل٬ فايزة أحمد٬ فريد الأطرش.. وغيرهم".

