الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

سجلت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 21 إصابة بمتحور أوميكرون والاشتباه بـ21 إصابة أخرى.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين "حتى اليوم، تم تشخيص 21 حالة مؤكدة تحمل أوميكرون في إسرائيل".

ولفتت الصحة الإسرائيلية إلى أن 16 مريضا عادوا إلى البلاد من الخارج و5 مرضى تأكدت إصابتهم كانوا على مقربة من أشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج.

وأضافت الصحة الإسرائيلية أن 8 من 21 مريضا مؤكدة لم يتلقوا التطعيم و13 تلقوا التطعيمات.

وتابعت وزارة صحة الاحتلال "هناك شكوك جدية حول 21 حالة أخرى قد تكون تعرضت لمتحور أوميكرون ولم تصل نتائج فحوصاتها بعد، مضيفة من بين هذه الحالات 14 شخصا لم يتلقوا التطعيم و7 تلقوا التطعيم".

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أغلقت حدودها أمام جميع المواطنين غير الإسرائيليين بعد اكتشاف حالة الإصابة الأولى بالمتحور "أوميكرون" الأسبوع الماضي ويسمح للإسرائيليين من الخارج بالعودة إلى ديارهم.

وسجلت إسرائيل التي يزيد عدد سكانها قليلا على تسعة ملايين نسمة، 8199 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ويواصل متحور كورونا الجديد انتشاره في أنحاء العالم، مثيرا المزيد من القلق. وفي آخر تطوراته، حذرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا من خطورة المتحور الجديد على الأطفال ونصحت بالاستعداد لذلك.

وفى وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن متحور كورونا الجديد أوميكرون قلق العالم بأكمله، وأن ظهور لـ"أوميكرون" كان في حفل خاص بالرسوم المتحركة اليابانية المعروفة باسم "إنيمي"، أقيم في مانهاتن بنيويورك، حضره قرابة 53 ألف شخص وليس في جنوب إفريقيا.

وأضاف التقرير، أن الحدث الذي أقيم بين 19 و21 نوفمبر الماضي، شهد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن بينها بيتر ماكجين العامل في ميدان الرعاية الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فحص ماكجين في مينيسوتا أظهر وجود طفرات أوميكرون في الفيروس، أي أن المتحور ظهر في أمريكا قبل أن يبلغ عنه علماء في جنوب إفريقيا، حتى إن منظمة الصحة العالمية لم تكن قد أطلقت عليه اسمه الحالي.