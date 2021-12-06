الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

الثقافة

يوم الوفاء لـ«جمعة فرحات».. إشهار الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير

إشهار الجمعية العربية
إشهار الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير

افتتح الدكتور سعيد غنيم مدير عام مؤسسة الأهرام، معرض «وداعا فارس الكاريكاتير جمعة فرحات» الذي ينظمه الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام العريقة، بحضور كوكبة كبيرة من الفنانين يتقدمهم الفنان فرج حسن ابن الأهرام، والفنان محمد حاكم، والفنان سعيد بدوي، والفنان حسن المصري، والفنان نبيل صادق، إلى جانب الفنان محمد جمعة، نجل الفنان جمعة فرحات، وبعض أفراد أسرته ونخبة كبيرة من المثقفين والرسامين الذين اكتظت بهم قاعة العرض.

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بدأ الكاتب الساخر عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، جولة في المعرض مع الدكتور سعيد غنيم والحضور بداية من متابعة أعمال الفنان الكبير الراحل جمعة فرحات الاجتماعية والاقتصادية الأصلية، التي عالج فيها كثير من القضايا بعين خبيرة، منتصرا لقضايا الناس ومعاناتهم منطلقا من حبه للوطن وصدق عروبته وقوميته، مرورا بلوحات كاريكاتيرية عن قضايا عربية وإقليمية ودولية إلى جانب لوحات رياضية حول الأهلي والزمالك، تظهر مدى التنوع الفني الذي كان يتمتع به الفنان الراحل جمعه فرحات إلى جانب بعض أغلفة من مجلة روز اليوسف رسمها فرحات في فترة السبعينيات.

وتواصلت الجولة مع أكثر من 60 فنانا مصريا، قدموا مجموعة كبيرة من البورتريهات للراحل بأساليب مختلفة تنوعت بين البورتريه الكلاسيكي والكاريكاتيري، بألوان الباستيل والفحم والرصاص والألوان المائية، كل بطريقته وأسلوبه، لتنتقل الجولة إلى الدول العربية وأعمال فناني العراق والسعودية والمغرب وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان وغيرهم، ثم ايطاليا والهند، وشملت الجولة ايضا مشاهدة بعض الوثائق الشخصية للراحل من بطاقات وكارنيهات وشهادات الجوائز التي حصل عليها، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصور النادرة التي تؤرخ لفن الكاريكاتير، وتضم معظم رسامي الكاريكاتير من الأجيال المختلفة وهى من مقتنيات المتحف العربي للكاريكاتير

من جانبه، وجه الكاتب الساخر عماد جمعة، الشكر لمؤسسة الأهرام العريقة التي احتضنت هذه الفعالية، وأعلن عن إشهار الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، وقال إن هذه الجمعية حلم وتحقق، ومطلب لكثير من الرسامين منذ عقود، وتهدف إلى لم شمل الفنانين العرب تحت مظلة واحدة تدعو إلى التكافل الاجتماعي بينهم، مشيرا إلى الفنان الكبير الراحل جمعة فرحات تابع خطوات تأسيسها حتى آخر لحظة في حياته وكان يحلم بحضور لحظة إشهارها والإعلان عن ذلك.

وشهد الاحتفال مجموعة من كلمات الوفاء للراحل جمعة فرحات قدمها نخبة من الفنانين والكتاب الى جانب رباعية شعرية في رثائه.

مؤسسة الأهرام وداعا فارس الكاريكاتير جمعة فرحات الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير الكاتب الساخر عماد جمعة مصطفى حسين

رئيس التحرير

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