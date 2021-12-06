تفاصيل رسالة الرئيس السيسى إلى نظيره السنغالى

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بالرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى داكار، حيث قام بتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الرسالة تناولت سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وأوجه تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

التعاون بين مصر والسنغال

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أشاد، خلال اللقاء، باختيار السنغال لرئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام اعتبارا من شهر فبراير 2022، مبديا استعداد مصر تقديم كافة اشكال الدعم للسنغال في ضوء الخبرات التي تتمتع بها في هذا المجال ارتباطا بالرئاسة المصرية الماضية للاتحاد الإفريقي في عام 2019، والتي شهدت خطوة كبيرة على صعيد تحقيق التكامل القاري متمثلةً في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية.

سامح شكري ورئيس السنغال

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تقديم شكري التهنئة للرئيس ماكي سال على قرب توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، معربا عن تقدير مصر لعلاقات الأخوة والصداقة التي تربطها بالسنغال، وتطلع الرئيس السيسي لاستقبال الرئيس السنغالي في بلده الثاني مصر للتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى مجالات التعاون الثنائي، والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

سامح شكري ورئيس السنغال

وأكد شكري الاعتزاز بالتنسيق المستمر بين مصر والسنغال في مختلف المحافل الدولية وتوافق رؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد بتنظيم الجانب السنغالي لمنتدى داكار للسلم والأمن، بما ينم عن مدى اهتمام الرئيس السنغالي بقضايا القارة الإفريقية.