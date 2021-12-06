«السيادي السوداني» يشدد على ضرورة تلقي التطعيم للحد من كورونا

شدّد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية المكلف، الدكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير، على ضرورة حرص كافة مؤسسات البلاد وقطاعات الشعب وفئاته المختلفة، على التطعيم بلقاح كورونا، بوصفه السلاح الأكثر فاعلية لمحاربة الفيروس المتحور، ومراعاة الاحترازات الصحية اللازمة، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات آمنة وفعالّة وتساهم في المحافظة على النظام الصحي نحو استعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشاد، في بيان، بالجهود التي بذلتها كافة المؤسسات الصحية والخيرية الرسمية والشعبية خلال الفترة الماضية، لمواجهة خطر جائحة كورونا، داعيًا لمزيد من التعاون والتنسيق بينها عبر الحملات المقبلة حتى تتجاوز البلاد الجائحة وآثارها السلبية.

وعبّر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عن تقدير السودان لمواقف المنظمات الدولية والاقليمية والدول الصديقة، ودعمها اللامحدود له لمواجهة خطر الجائحة منذ ظهورها، والتي افقدت العالم العديد من الأرواح العزيزة وأثرت على أنشطته المختلفة.

إغلاق البلاد في تلك الحالة

وفي وقت سابق، لوّحت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، بإغلاق البلاد في حال لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة المتصلة بوباء كورونا.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر الزبير، المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة وقرارات مجلس الأمن والدفاع، الداعية للالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والاشتراطات الصحية ذات الصلة.

ووجه الزبير وزارة الصحة السودانية إلى التأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمجابهة تنامي وتحور فيروس كورونا، مؤكدًا أن الانتشار السريع لمتحور كورونا قد يؤدي إلى الإغلاق التام للبلاد، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء «سونا».

تعليمات وزارة الصحة

وطالب الجهات الحكومية والخاصة باتباع تعليمات وزارة الصحة لضمان السلامة للجميع، مشددا على ضرورة تطبيق المؤسسات التعليمية للإجراءات الاحترازية الصحية.

ويذكر انه نسبة المطعمين حتى الآن بلغت 2.8 بالمئة، مشيرًا إلى أن "النسبة ضعيفة مقارنة بالدول التي تحيط بالمنطقة، منظمة الصحة العالمية توقعت وصول السودان إلى 20 بالمئة في نهاية العام أسوة بالدول في المنطقة".