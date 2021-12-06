الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة المطاعم تضع خارطة طريق لسلامة وأمان الغذاء بجميع المنشآت السياحية

عادل المصرى
عادل المصرى

قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، في جلسته الأخيرة، دعوة شركات المراجعة الدولية المتخصصة بمجالات صحة وسلامة الغذاء الآمن، لتقديم عروضها للقيام بمهام فحص ومراجعة صحة وسلامة الغذاء لجميع المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وانتهى المجلس خلال مناقشاته للعديد من الموضوعات في مقدمتها الغذاء الآمن، لوضع خارطة طريق يتم العمل بها لكافة أعضاء الغرفة في الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية للغذاء المقدم للرواد، بما يضمن تقديم طعام صحي وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة.

وتضمنت هذه الخارطة، الفحص الصحي للمنشأة أو المطعم مرتين سنويًا، والاتفاق على قائمة فحص موحدة (واحدة للمطاعم وأخرى للكافتيريات)، وأن تسهم الغرفة في إطار دورها لتقديم الخدمات لأعضائها في جانب من تكلفة الفحص الصحي، وأن تقوم الشركة التي سيتم رسو أعمال الفحص عليها بإرسال صورة من تقرير الفحص للغرفة وما يتضمنه من ملاحظات  لمتابعة التزام المنشآت والمطاعم بتلافي هذه الملاحظات.

وأكد المجلس دعمه لقرار وزير السياحة والآثار، إلزام المنشآت والمطاعم السياحية بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء، "مراقب جودة "، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئة لكافة مراحل الغذاء من إعداده وتجهيزه وحتى تقديمه.

وأوضح أن هذا سيعمل على تطوير جودة الطعام، ورفع كفاءة العنصر البشري بقطاع المطاعم وتطوير مهاراته وقدراته مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية صحة وسلامة الغذاء الآمن المنشات والمطاعم السياحية الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية الفحص الصحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

قميص الأهلى بصورة الرئيس.. هدية الخطيب لبطل «قادرون باختلاف»

محامى «فتاة المول»: دفاع المتهمة طلب عرضها على الطب النفسى (فيديو)

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

ضحية غدر صديقتها.. خالة «فتاة المول»: عاوزين حقها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا