غرفة المطاعم تضع خارطة طريق لسلامة وأمان الغذاء بجميع المنشآت السياحية

قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، في جلسته الأخيرة، دعوة شركات المراجعة الدولية المتخصصة بمجالات صحة وسلامة الغذاء الآمن، لتقديم عروضها للقيام بمهام فحص ومراجعة صحة وسلامة الغذاء لجميع المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وانتهى المجلس خلال مناقشاته للعديد من الموضوعات في مقدمتها الغذاء الآمن، لوضع خارطة طريق يتم العمل بها لكافة أعضاء الغرفة في الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية للغذاء المقدم للرواد، بما يضمن تقديم طعام صحي وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة.

وتضمنت هذه الخارطة، الفحص الصحي للمنشأة أو المطعم مرتين سنويًا، والاتفاق على قائمة فحص موحدة (واحدة للمطاعم وأخرى للكافتيريات)، وأن تسهم الغرفة في إطار دورها لتقديم الخدمات لأعضائها في جانب من تكلفة الفحص الصحي، وأن تقوم الشركة التي سيتم رسو أعمال الفحص عليها بإرسال صورة من تقرير الفحص للغرفة وما يتضمنه من ملاحظات لمتابعة التزام المنشآت والمطاعم بتلافي هذه الملاحظات.

وأكد المجلس دعمه لقرار وزير السياحة والآثار، إلزام المنشآت والمطاعم السياحية بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء، "مراقب جودة "، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئة لكافة مراحل الغذاء من إعداده وتجهيزه وحتى تقديمه.

وأوضح أن هذا سيعمل على تطوير جودة الطعام، ورفع كفاءة العنصر البشري بقطاع المطاعم وتطوير مهاراته وقدراته مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.