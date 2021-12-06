الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص ٦٨ طالبا من ذوى الهمم بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجه اللواء اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة ودعم القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن اهتمام الدولة غير المسبوق بذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات سواء من الناحية التعليمية أو الصحية أو النفسية، والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع واستثمار طاقاتهم في كل الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية. 

وواصلت اليوم، القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، والتى من المقرر أن تستمر حتى ٨ ديسمبر الجاري، للكشف على طلاب المراحل المختلفة بمدارس التربية الخاصة. 

وتم تنفيذ قافلة طبية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، من خلال المجلس الاستشاري لذوي الإعاقة بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر، وعدد من المتطوعين بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، والتأمين الصحي بالبحيرة، وذلك بحضور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وخالد الزقم، نائب رئيس المدينة، ورضا إسماعيل، مدير التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وأشرف فؤاد، مدير إدارة بندر كفر الدوار التعليمية. 

وتم خلال القافلة، فحص والكشف على ٦٨ طالبا بالمدرسة، كما تم عمل توعية صحية للطلاب، وتقديم أدوات حماية وعناية شخصية للوقاية من فيروس "كورونا"، مع توعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الفيروس.

كما أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة، والتي تقوم على دعم القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن الاهتمام بذوي الهمم وتقديم كل أوجه الدعم لهم.

مصر وزارة الصحة محافظ البحيرة كفر الدوار مكافحة العدوى وكيل وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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