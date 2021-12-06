الأربعاء.. رئيس «القومية للتأمينات» في ضيافة «مستثمري العاشر»

تستضيف جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، الأربعاء المقبل، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض، بمقر الجمعية، في إطار خطة الجمعية لمد جسور التواصل بين أعضائها والمسئولين لتهيئة مناخ الإستثمار ودفع عجلة الإنتاج.

ودعا الأمين العام للجمعية أيمن رضا أعضاء الجمعية، بحضور اللقاء وإثرائه وموافاة الجمعية بأية مشكلات أو معوقات تواجه الشركات مع منظومة التأمينات الاجتماعية وكافة المقترحات التي تعزز العلاقة بين المستثمرين والهيئات الحكومية.

جدير بالذكر جمعية مستثمرى العاشر من رمضان استقبلت الاسبوع الماضي، قيادات أحد البنوك المصرية لبحث أوجه التعاون المشترك بين البنك ورجال الصناعة، وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتسهيلها للمستثمرين.

ترأس الاجتماع كلا من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محى حافظ نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة البنوك بالجمعية.

كما حضر الاجتماع من قيادات جمعية المستثمرين كلا أيمن رضا الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية ومجموعة كبيرة من المستثمرين أعضاء الجمعية.

وعبر الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن اعتزازه بخطة البنك الطموحة لدعم القطاع الصناعى بكل قوة مع التطلع إلى تعزيز هذا التعاون بين البنك والمستثمرين خاصة مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعة مع الارتفاعات الجنونية في أسعار الخامات العالمية.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الشكر للقيادة السياسية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، لكافة المبادرات التي طرحها القطاع المصرفي لدعم الصناعة.

وقال “حافظ”، إن الصناعة تتعرض لتحدى كبير يتمثل في قفزات كبيرة وغير معقولة في أسعار الخامات العالمية، خاصة وأن أكثر من 60% من الخامات مستوردة وأكثر من 95% من خامات الأدوية مستوردة.