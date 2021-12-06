الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. انطلاق منتدي الطاقة النووية المصري الروسي الثالث

الضبعة
الضبعة

ينطلق غدًا الثلاثاء، منتدى الطاقة النووية المصري الروسي الثالث، الذي تستضيفه مصر.

وتنظم المنتدى، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة روساتوم الحكومية الروسية والمقاول العام لمشروع المحطة النووية المصرية السلمية لإنتاج الكهرباء بمدينة الضبعة.

ويهدف منتدي الطاقة النووية المصري الروسي الثالث، إلى عقد مناقشات حوارية عبر سلسلة من جلسات تتضمن بحث سياسات التعاقد وعمليات توطين الصناعة التنولوجية النووية في الصناعة المصرية، عبر دمج المعدات والأدوات المستخدمة فى انشاء المحطة النووية المصرية السلمية لانتاج الكهرباء.

كما يناقش منتدي الطاقة النووية المصري الروسي الثالث، آليات ضمان جودة المهمات المستخدمة في مكونات الضبعة النووية، ومناقشة مساعي الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة الروسية في تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية لإنتاج الكهرباء.

وكانت مصر قد استضافت منتدى موردي ومقاولي مشروع الضبعة في أكتوبر 2019، والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير".

وتضمن المنتدي توفير كافة المعلومات حول المناقصات المستقبلية لمشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة روس آتوم الحكومية، وعقد اجتماعات عمل فردية مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة في المشروع، وكذلك تلقي إجابات على أسئلة حول المشاركة في بناء المحطة.

وتعد المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في مصر والتي يقع موقعها في مدينة الضبعة غرب محافظة مطروح، هي الأحدث من حيث التكنولوجيا النووية المتطورة المستخدمة في مكون المفاعلات النووية الروسية التي تقوم عليها المحطة النووية بالضبعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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