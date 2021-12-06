حملات رقابية على التجار التموينيين والمخابز لضبط وصول الدعم لمستحقيه بالشرقية

شن قطاع جنوب الشرقية بحملة تموينية برئاسة أبو طالب علي مدير الادارة بمركز بلبيس والقري التابعة له ، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 11235 جنح بلبيس ضد ف. س. ب تاجر تمويني بالبندر لتجميعه سلع تموينية بمبلغ 21751 جنيه والتحفظ على 110 باكت مكرونة و28 كرتونة زيت سعة لتر و25 باكتة سكر.

وتحرير المحضر رقم 11236 جنح بلبيس ضد ف.س. ف صاحب محل بقاله بالبندر لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.