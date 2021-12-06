الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات رقابية على التجار التموينيين والمخابز لضبط وصول الدعم لمستحقيه بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

شن قطاع جنوب الشرقية بحملة تموينية برئاسة أبو طالب علي مدير الادارة بمركز بلبيس والقري التابعة له ، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 11235 جنح بلبيس ضد ف. س. ب تاجر تمويني بالبندر لتجميعه سلع تموينية بمبلغ 21751 جنيه والتحفظ على 110 باكت مكرونة و28 كرتونة زيت سعة لتر و25 باكتة سكر.

وتحرير المحضر رقم 11236 جنح بلبيس ضد ف.س. ف صاحب محل بقاله بالبندر لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

محافظة المخابز التجارى الاسواق الشرقية محافظ الشرقية لحم جنيه محمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

حقيقة إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد

«رياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

سفاح الإسماعيلية يُقبّل قدم والدته.. والأم: «ينجيك ربنا يا ضنايا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا في وضع مالي صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا

توتر جديد.. إسرائيل تعتزم بناء مستوطنة جديدة بالقدس تضم 473 وحدة سكنية