«كيان فنان» فى المرحلة الثالثة من مهرجان آفاق العربي

أعلن رئيس مهرجان آفاق العربي، لدورته السابعة، عن صعود فريق "كيان فنان" للمرحلة الثالثة للمنافسة الأخيرة بين الفرق المصرية والفرق العربية.

وقال المخرج يحيي البحيري: "الحمد لله دائما وابدا علي ما قدمناه من نجاح كبير في الأيام الأخيرة، وهذا عوضاً لتعب كيان كامل، وتقدم بالشكر لكل من وقف بجانب الكيان الفترة الأخيرة"، مضيفًا: " أنه قام بعمل ورشة اعداد ممثل مجانيه مقابل النجاحات الأخيرة التي حققها الكيان".



وأوضح: "أن الفن للفن وليس للمال والشهرة، وعندما تعشق الفن سوف تجد كل المال والشهرة، وأبدى بالشكر لكل فرد في كيان فنان من الاطفال والكبار وما وراء الكواليس جيمعا".

سوف تقوم فعليات المهرجان يوم 20 إلى 26 ديسمبر المقبل على مسرح الهناجر بالأوبرا المصريه بحضور كلاً من وزير الثقافه الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال ورئيس شرف المهرجان الفنانه سميره عبد العزيز ورئيس المهرجان المخرج هشام السنباطي ومخرجين ومنتجين من مصر والدول العربي وبعض الصحفيين والنقاد.

وكان قد قدم كيان فنان على مسرح آفاق بوسط البلد بمحافظة القاهرة، العرض المسرحي "في صعيد مصر" و"راغم" ، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين، وقام فريق "كيان فنان" بقيادة المخرج المسرحي يحيى البحيرى بإعادة المسرح الشعري العامي بعد غياب أربعين عامًا، وذلك من خلال العمل المسرحي " في صعيد مصر"، الذى يقدم رسالة سامية ضمن أحداثه وهى منع الثأر بين العائلات الصعيدية.

وتدور أحداث العمل حول عائلة من صعيد مصر، سيطر فيها الطمع والجشع على الأخ الأكبر بسبب الميراث ليسلب حق أخيه الأصغر، فيقوم الأخ الأصغر بقتل أخيه الأكبر، وتستمر الخلافات بين الأسرتين ولكن بعقل وحكمة كبير البلد تمكن من إعادة شمل العائلة ومنع ثأثر بين الأسرتين، ورد الحقوق إلى أصحابها، وتزوج أبناء وبنات العم من بعضهما، وتسود المحبة بين الأسرتين من جديد.

وتدور أحداث العرض المسرحي الثاني "راغم"، حول راغم الذى يجسد دور الوسواس فيقص ثلاث تجارب مختلفة من تجاربه مع البشر ولكل شخصية منهم قصة مختلفة يحاول أن يقودها إلى الانتحار، لكنه لم ينجح فى ذلك.