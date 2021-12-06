أرشد عن المسروقات.. القبض على لص المساكن في النزهة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، لقيامه بسرقة هاتفي محمول من داخل مسكن بأسلوب التسلق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، البلاغ الذي ورد لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد فيه باكتشافه سرقة (هاتفي محمول) من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط الهاتفين لدى عميله "سئ النية"، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات ، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.