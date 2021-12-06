الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الصورة الأولية لحادث انهيار منزل في بني سويف

المنزل المنهار
المنزل المنهار

حصلت "الدستور" على الصور الأولية لحادث انهيار منزل مكون من طابقين بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف مما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزى.

وتعود الواقعة بتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة مما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث ملك بريك مبروك 11 سنة وشقيقتها "عبدالله" 8 سنوات، "وسيف"12 سنة.

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والمصابين وهم أم هاشم هاشم عبد القادر 60 سنة مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، بريك مبروك صالح 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، و سامح تامر ابو شهبه عامين، وأحمد وليد إبراهيم 4 شهور، وبريك مبروك صالح 36 سنة، وعبد العليم مبروك صالح 45 سنة، وإيمان عثمان حمد 23 سنة، وأحمد جمال عاشور 3 سنوات، وفاطمة بريك صالح 30 سنة، وحسن محمد حسن 47 سنة.

تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفرضت الأجهزة الأمنية  كردونًا أمنيًا حول المنزل وتكليف الوحدة المحلية لمركز إهناسيا بكتابة تقرير شامل عنه، وفضلاً المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظًا على حياة المواطنين.

بني سويف اطفال سيارات الإسعاف انهيار منزل أمن بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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