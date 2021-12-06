مجموعة تابعة لترامب تتلقى مليار دولار لإنشاء منصة تواصل اجتماعي جديدة

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن مجموعة ترامب ميديا آند تكنولوجي التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقت التزامًا بقيمة مليار دولار من "مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسين".

وأوضحت المجموعة أنها بالتعاون مع شركة Digital World Acquisition Corp تلقت اتفاقيات اشتراك بمبلغ مليار دولار في رأس المال الملتزم به، وسيتم استلامها من مجموعة غير معروفة من المستثمرين بمجرد دمج TMTG وDigital World.

وفي أكتوبر، أعلن ترامب أنه سيُنشئ شبكة وسائط اجتماعية يطلق عليها اسم "Truth Social"، ومن المتوقع إطلاقها بالكامل في الربع الأول من عام 2022.

وتم الإعلان عن الشبكة كمنصة "تشجع الحوار العالمي المفتوح دون تمييز على أساس الأيديولوجية السياسية".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن طردت العديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس السابق من مواقعها في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول وحاولوا منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات.

فيما أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في يوليو الماضي، منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، اعتبرها البديل الأمثل للمنصات الشهيرة مثل تويتر وفيسبوك.

تأتي خطوة ترامب بعد أن حظرت كبرى مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، ترامب من استخدام منصاتها، بعد الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير.

وأعلن الموقع الجديد، المسمى GETTR، عن بيان مهمته على أنه محاربة إلغاء الثقافة، وتعزيز الفطرة السليمة، والدفاع عن حرية التعبير، وتحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء سوق حقيقي للأفكار.

وذكر موقع بوليتيكو، أن التطبيق حاليا في شكل تجريبي وسيتم إطلاقه رسميا في 4 يوليو الجارى الساعة 10 صباحا، بالتزامن مع عيد الاستقلال الأمريكي.

من جانبه، أكد جايسون ميلر، وهو واحد من أكبر المستشارين للرئيس الأمريكي السابق، والمسؤول عن إطلاق المنصة، أنه من المتوقع أن ينشئ ترامب حسابا جديدا في المنصة.

وحظى ترامب بشعبية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشوراته الكثيرة والتي لم تحمل طابعا منمقا وحذرا مثل رؤساء العالم الآخرين.

وعلقت تويتر مع منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأمريكي السابق المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في واشنطن في يناير.

ويعد موقع GETTR أحد أبرز المشاريع في الخطة الاجتماعية والتكنولوجية الموالية حركة اليمين الأمريكي، والتي تتبع أفكار ترامب.