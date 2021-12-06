الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

ارتفاع حصيلة غرق حافلة إلى 31 قتيلا جراء الفيضانات فى كينيا

غرق حافلة فى كينيا
غرق حافلة فى كينيا

غرق 31 شخصا عندما جرفت المياه حافلة أثناء محاولتها عبور نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا، بحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات اليوم ، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قابل للارتفاع.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، كانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 20 قتيلا.


وصرخ أشخاص شاهدوا الحافلة المدرسية التي تم استئجارها لنقل جوقة كنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي، وهي تغرق فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه السريعة الجريان.


وقالت السلطات إن غواصين عسكريين عثروا على 31 جثة منذ السبت، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.
وتمكّن بعض الركاب من الهرب قبل غرق الحافلة ووصلوا إلى بر الأمان.


ولم يتضح عدد الذين كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.


وقال شهود عيان إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة لكن التيار جرف الحافلة.

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