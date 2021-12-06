الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تحذر:​ لا تستخدم هذه المستحضرات لمدة تزيد عن ثلاثة أيام

مستحضرات طبية
مستحضرات طبية

حذرت هيئة الدواء المصرية​ من استخدام المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف لمدة تزيد عن ثلاثة أيام دون إشراف طبي.

وأوضحت أن المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف، هي مستحضرات يتم استخدامها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والإنفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية.

وقالت إن من الأشكال الصيدلية الموجودة لتلك المستحضرات نقط الأنف وبخاخ الأنف، يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي والتوعوي والخدمي.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن تدشين مبادرة تحت عنوان "معا نحو دواء آمن"، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، بالصيدليات العامة في مصر لتطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية ؛ مما يضمن الحصول على دواء آمن للمرضى.
وكذلك تعزيز خدمات الصيدليات العامة لتقديم خدمة استقبال بلاغات الآثار الجانبية للأدوية؛ من خلال رفع مستوى الأداء الفني للصيادلة، وتقديم دواء أو مستلزم طبي آمن للمريض المصري، وتدشين مجموعة مركز اليقظة الدوائية المصري " Community Club EPVC"، والتي تضم الصيدليات الرائدة في تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية.
وقد شمل حفل الافتتاح كلمة لكل من:  د. أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ود. رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير وتنمية القدرات، ود. شيرين عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، عن دور الهيئة في تعزيز دور الرعاية الصيدلية في مصر نحو تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوفير دواء آمن وفعال للمريض المصري، وأهمية دور اليقظة الدوائية في ضمان سلامة الأدوية في السوق المصري، وتعزيز دور الصيدليات العامة بمصر نحو تقديم خدمة اليقظة الدوائية للمريض، وخلق سبل تواصل مستمرة بين هيئة الدواء والصيدليات العامة.
يأتي ذلك انطلاقا من رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمريض المصري، ورفع الكفاءة المهنية للصيدلي المصري، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات الرعاية الصيدلية، وبما يحقق أمان وسلامة المريض، ويتوافق مع تحقيق رؤية #مصر٢٠٣٠ " واستنادا للمرجعيات العالمية؛ لرفع مستوى الخدمات الصيدلية بمصر والارتقاء بمستوى مهنة الصيدلة، وخلق فرص تنافسية جديدة للصيدليات العامة؛ من أجل تقديم خدمة أفضل لسلامة المريض، ودعم الصيدليات العامة بتطبيق أنشطة آمان الدواء العالمية.

هيئة الدواء المصرية​ المستحضرات الموضعية احتقان الأنف إشراف طبي نزلات البرد الأنفلوانزا الجيوب الانفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«الدواء» تحذر:​ لا تستخدم هذه المستحضرات لمدة تزيد عن ثلاثة أيام

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