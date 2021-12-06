«النيابة»: التعرف على 5 متهمين باحتجاز شخص لوجود خلاف مالية بالمطرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه بعرض المتهمين على المجني عليه في اتهام 5 أشخاص بينهم سيدة باحتجازه لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة المطرية، تعرف عليهم وحدد أدوارهم.

كانت قد أحالت النيابة العامة، 5 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات لقيامهم باحتجاز شخص لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة المطرية.

البداية كانت بتلقي مدير مباحث العاصمة إخطارًا من رئيس مباحث المطرية، مفادها ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم الانتقال وأمكن ضبط (5 أشخاص) وبحوزتهم (طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبمواجهة المتهمين أقرت السيدة بأنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالي وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقي المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقي المبلغ المالي المُستحق عليه، ما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه.

وفي سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين، حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وديًا، وعقب وصوله قام باقي المتهمين باصطحابه داخل سيارة ميكروباص (قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهًا عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، واحتجازه لمساومته على سداد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه إيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكاب الواقعة.