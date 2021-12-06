الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ديانا هشام: دورى مفاجأة فى «أبوالعروسة 3»

نرمين الفقي وديانا
نرمين الفقي وديانا هشام

تواصل الفنانة ديانا هشام، تصوير مشاهدها في مسلسل "أبوالعروسة" لموسمه الثالث، حيث بدأت تصوير دورها في العمل منتصف الأسبوع الماضي، وتواجدت مع نجوم المسلسل نيرمين الفقي ومدحت صالح وسوسن بدر وكارولين عزمي وأكدت أن العمل سيكون مفاجأة.

 

الجزء الثالث من مسلسل "أبوالعروسة" يكتبه ويخرجه هاني كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

ديانا هشام 


ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء؛ نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة. 

أبطال مسلسل أبو العروسة 

يشارك في مسلسل أبوالعروسة مجموعة مميزة من نجوم الفن أبرزهم الفنان سيد رجب و الفنانة سوسن بدر والفنانة نرمين الفقي والفنان مدحت صالح والفنان محمد عادل والفنان خالد كمال والفنانة ولاء الشريف والفنان محمود حجازي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان أحمد صيام و الفنانة صفاء الطوخي والفنانة كارولين عزمي والفنان تامر فرج والفنان محمد حاتم والفنانة ديانا هشام تم إنتاج الجزء الأول عام 2017 والجزء الثاني عام 2018 المسلسل من إخراج كمال منصور وتأليف هاني كمال فيما أعلن المخرج عن عدم مشاركته في الجزء الثالث حيث تدور أحداث الجزء الثالث في 60 حلقة.

ديانا هشام مسلسل ابو العروسه الجزء الثالث مسلسل ابو العروسة أبو العروسة 3 موعد مسلسل ابو العروسة 3

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