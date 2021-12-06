إحدى بطلات ذوى الهمم.. «مكة»: نفسى أطلع مهندسة عشان أبنى بيوت كتير

قالت الطفلة مكة عصام، إحدى بطلات ذوي الهمم، وإحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف، إنها تبلغ من العمر 7 سنوات، وهي طالبة في الصف الأول الابتدائي، مضيفة في حديثها لـ"الدستور": "أنا سألت الرئيس عبد الفتاح السيسي وقولتله حضرتك كان نفسك تطلع إيه وأنت صغير، وقالي نفسي أطلع طيار، وهو كمان سألني نفسك تطلعي إيه، وأنا قولتله نفسي أطلع مهندسة عشان أبني بيوت وعمارات كتير".

الطفلة مكة عصام

فيما قالت والدة الطفلة مكة: "مبسوطة جدًا بلقاء الرئيس، وبقوله شكرًا لك إنك رضيتنا كأمهات لهؤلاء الشباب والأطفال؛ لأنك حسسيتنا إنك حاسس بينا، وأعطيت أمل كبير لهؤلاء الشباب والأطفال بأنهم قادرون على عمل كل شيئ، فهم ليسوا متخلفين بل مختلفين، وهم قادرين على العمل والمشاركة في المسابقات المختلفة وحصد العديد من الميداليات؛ لأنهم كما قال الرئيس عنهم "قادرون باختلاف".

والدة الطفلة مكة

الطفلة مكة عصام

ومن جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن توجه الدولة نحو تمكين ودمج القادرين باختلاف، يتركز على عدة محاور أساسية، تتمثل فى جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للارتقاء بذوي الهمم، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية، وصعود موضوعات حقوق الإنسان.

الطفلة مكة عصام

واستعرضت "القباج"، خلال كلمتها في احتفالية «قادرون باختلاف»، حصاد الإنجاز للدولة المصرية من الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي، مشيرة إلى أنه يتمثل فيما يلي:

الطفلة مكة عصام

- قوة الجانب القانوني سواء في الدستور أو قانون رقم 10.

- وجود برلمان واعي يضم ممثلين عن قادرون باختلاف.

الطفلة مكة عصام

- ذوي الهمم ومتحدي الهمم مكانهم ليس في المصحات أو المؤسسات مكانهم في المجتمع وساحات العمل والمدارس وكل موقع من مناحي الحياة.

- جهود المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بذل جهد كبير في الإطار القانوني الدعوة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

الطفلة مكة عصام

- أكثر من 4500 جمعية في تخصصاتهم المختلفة، بها كوادر شبابية صاعدة وواعدة تتميز بالابتكار والإبداع، وهو المطلوب.

- مصر بها قطاع خاص داعم، بصفة خاصة مش بس الشركات ولكن البنوك أيضًا أصبح لها دور قوي في دعم القضية، فضلًا عن صعود التكنولوجيا والتحول الرقمي والشمول المالي وتطويعهم لخدمة القضية بما ييسر قضايا الإتاحة.