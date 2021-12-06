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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإستراينى اليوم الإثنين 6-12-2021

سعر الجنيه الإستراينى
سعر الجنيه الإستراينى

تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 6-12-2021 أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك، حيث سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

سعر الجنيه الإسترايني اليوم الإثنين 6-12-2021

 

وجاء  سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع، وجاء  الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، 21.22 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع، وجاء  الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترايني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-12-2021

 

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان و جزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية و جزر ساندويتش الجنوبية  و المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.

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