اكتشاف المئات من القرابين لآلهة الحب والخصوبة فى معبد حتشبسوت

اكتشف فريق من علماء الآثار البولنديين العاملين في معبد حتشبسوت في الدير البحري في الأقصر، مئات القطع الأثرية التي كانت تستخدم في السابق كقرابين لآلهة الحب والخصوبة المصرية القديمة وفقا لما نقله موقع المونيتور الأمريكي.

ووفقا للموقع الأمريكي فقد اكتشف علماء الآثار البولنديين المئات من القطع الأثرية التي كانت تقدم قرابين لإلهة الخصوبة المصرية القديمة في أنقاض عمرها 3500 عام، حيث قاموا بالاكتشاف أثناء إعادة بناء قبر أسفل مصلى حتحور في معبد حتشبسوت في دير البحري.

وتضم مجموعة القطع الأثرية تماثيل مرسومة باللون الأزرق مع أكواب وأطباق وأوعية وأواني خزفية أخرى.

ونقل المونتيور القول عن باتريك شودزيك، من المركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط ​​بجامعة وارسو، هو رئيس الحفريات في معبد حتشبسوت: "كنا خائفين من أن العمل الذي نقوم به قد يؤدي إلى انهيار سقف القبر، لذلك أردنا حمايته، ومع ذلك، بمجرد الدخول، اتضح أن الحطام لم يتم فحصه وتنظيفه أبدًا لأنه كان يقع فوق مقبرة ، بارتفاع حوالي نصف متر".

وأضاف: "بصرف النظر عن بقايا أثاث المقبرة للمالك الأصلي للمقبرة ، تم اكتشاف رواسب كبيرة من الأشياء المخصصة للإلهة حتحور بين الركام، وشملت هذه بشكل أساسي تماثيل صغيرة تصور نساء عاريات مع ضفائر طويلة تسقط على أكتافهن، وتمائم تصورامرأة بآذان بقرة ، وتماثيل أبقار طينية ، والعديد من الأواني الخزفية ذات الصدور و تضمنت أيضا مجموعة القرابين أيضًا أجزاء عديدة من المنحوتات المخصصة للإلهة حتحور ".

وكان يعتقد أن السكان المحليين في ذلك الوقت، أتوا مع القرابين بأعداد كبيرة وبدأت تلك الهدايا تغمر المعبد، مما دفع المسؤولين إلى نقلها إلى مكان آخر.

وقال شودزك إن الجثة المدفونة في القبر لا تزال لغزا، ففي العصور القديمة، سرق اللصوص محتويات المقبرة، والتي يجب أن تكون ذات قيمة لأن الشخص كان شخصًا وثيق الصلة بفرعون منتوحتب الثاني، ربما ابنه أو زوجته ".

وتعمل البعثة البولندية منذ عقود على ترميم معبد الدير البحري ومواقع أخرى، حيث أعلن المجلس الأعلى للآثار في عام 2004 أن البعثة ، بالتعاون مع علماء الآثار المصريين، كانت تعمل في موقع جامعة الإسكندرية القديمة، والذي يعود تاريخه إلى 300 قبل الميلاد.

وقال عالم الآثار عبد الرحيم ريحان لـ "المونيتور": "إن حتحور، إله السماء، يمثل النساء والحب والخصوبة، ويُعتقد أنه يوفر الطعام والشراب للموتى ويرحب بهم أثناء عبورهم إلى عالم روحي آخر، وأكد ريحان أن معبد الأقصر يتصدر قائمة المواقع المصرية القديمة المسجلة بقائمة التراث العالمي".

وأضاف: "على الرغم من أن معبد حتشبسوت كان في السابق موضع حفريات من قبل العديد من البعثات الأجنبية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من المواقع داخل المعبد التي لم تتم زيارتها، ومع ذلك، فقد أثبتت الحفريات الأخيرة وجود شيء جديد تمامًا".

وأوضح ريحان أن المعبد القديم بني عام 1400 قبل الميلاد لعبادة الإله آمون وزوجته موت، وفي وقت لاحق أمر الملك أمنحتب الثالث ببناء معبد الأقصر على أنقاضه، و"تم بناء المعبد بأكمله في عهد الأسرتين 18 و 19. ساهم العديد من الملوك في بناء معبد الأقصر، و أكمل الملك توت عنخ آمون نقوش جدران المعبد ، بينما أعاد الملك رمسيس الثاني بناء الكنيسة المثلثة التي بنتها الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث وتم تدميرها فيما بعد".

وأضاف أنه في عام 1858 بدأ علماء الآثار في إبداء الاهتمام بعلم المصريات في معبد الأقصر المغطى بالرمال، "في ذلك الوقت، كان لدى الشخصيات البارزة في الأقصر منازل في منطقة المعبد قاموا ببنائها فوق أعمدتها".

وأوضح ريحان أن معبد الأقصر هو أيضًا موطن لمسجد أبو الحجاج الذي تم بناؤه في العصر الأيوبي ولا يزال قائمًا في الموقع.