الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

غدا.. الحكم على 9 متهمين بقتل مواطن في أطفيح

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الاثنين، الحكم على 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن في أطفيح في الجيزة.


وأسند أمر الإحالة للمتهمين، تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمدًا مع سبق الإصرار، على أثر خلاف سابق بينهم و بين عائلة المجني عليه الأمر الذي آثار حفيظتهم فاستجلبوا أداة مما تستخدم فى الاعتداء "كوريك بناء" وتوجهوا لمسكنهم وما ان ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بآداة كانت بحوزته ، حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزره، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما أسند للمتهمين من الأول وحتى السابع، استعراض القوة و لوحوا ب العنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالى وقاطني قرية عرب الكريمات، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعرض حياتهم للخطر، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.

كما تبين أن المتهمون من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمداً مع سبق الإصرار أن كال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره فاحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

تبين أن المتهمون من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمدًا مع سبق الاصرار أن كال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

جنايات الجيزة الحكم قتل مواطن أطفيح الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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